神奈川県内の倉庫に保管されている政府備蓄米（写真：共同通信社）

“継戦能力”を掲げる高市政権、兵站の議論はどこまで本気か

2月8日に投開票が行われた衆議院議員選挙は、高市早苗総理の“強行突破”の賭けが見事に当たり、自民党は歴史的圧勝。第2次高市政権が始動する。

国民の圧倒的人気を背景に大勝を果たした高市氏の発言力は、党内外で格段に高まるはずで、これを御旗に持論の「国家安全保障の強化」を加速させるだろう。

衆議院議員選挙で圧勝した自民党総裁の高市早苗首相（2026年2月8日、写真：共同通信社）

そこで気になるのが、高市氏が「継戦能力」の強化を打ち出し始めた点だ。「兵員補充や武器・弾薬・燃料・兵糧の補給など、兵站（後方支援）を手厚くして、戦い続けられる能力」を指す軍事の専門用語である。

昨年12月23日、共同通信加盟社の編集局長会議の懇親会で講演した高市氏は、「食料安全保障は大事ですよ。自給率を高めますよ。エネルギー・資源安全保障も自給率を高めていきます」と言及した。続けて「1回あのような戦争（ウクライナ戦争）に巻き込まれると、かなり長期間にわたってしまうので、継戦能力を高めなければなりません」と強調した。

軍事の世界でいう継戦能力の「一丁目一番地」は、「兵糧」（将兵の食料、特に主食の穀物）である。昔からの格言「腹が減っては戦（いくさ）はできぬ」は、あまりにも有名だ。

アメリカ軍の食料供給に対する優先順序はとにかく高い（写真：米陸軍ウェブサイトより）

だが、実は軍事にあまり詳しくないのか、あるいは重要性を知りつつも、しがらみの中であえてぼやかしているのか、高市氏は兵糧の扱いが少々薄いようにも感じる。

高市氏は2024年発行の『国力研究』（産経新聞出版）の中で、自らが描く国家安全保障戦略について詳述している。

「我が国の安全保障に関わる総合的な国力の主な要素」と題し、重要度の高いものから順に、「外交力」「防衛力」「経済力」「技術力」「情報力」と5項目を掲げる。同時に、アメリカのトランプ大統領が強く求める「防衛費の大幅増」に応じるためか、自衛隊の戦力強化にはとりわけ熱心だ。

同書でも「直ちに防衛費の増額が必要」と強調し、宇宙・サイバー・電磁波（宇サ電）、HGV（極超音速滑空兵器）、ドローン、完全自律型AI兵器への備えの重要性を強調する。

これらは、ウクライナ戦争でも劇的なスピードで進化し続ける兵器・戦法で、時流に取り残されないよう、常にキャッチアップする必要はある。最先端兵器のラインアップは、一般国民に対して華々しくて勇ましく映る。

2025年12月16日、参院予算委の集中審議で高市早苗首相（左）と言葉を交わす小泉進次郎防衛相（写真：共同通信社）

勝敗を決めるのは兵器ではない──兵站軽視が招いた破局の記憶

だが、軍事の世界では、「愚将は兵隊を語り、賢将は兵站を語る」という有名な格言がある。戦争の勝ち負けは、兵隊・兵器など見た目の軍備や戦法ではなく、補給・補充や輸送、修理など後方支援の優劣でほぼ決まるという意味である。

世界中に展開する米軍は兵站も世界最強。民間コンテナ船を借り上げて在外米軍に物資を一気に輸送する（写真：米空軍ウェブサイトより）

第2次大戦で日本軍は兵站を軽視し、ニューギニアやガダルカナル島（ソロモン諸島）、インパール（インド）などでは兵糧が欠乏し、数万人の将兵が失われた。

人間の生存に不可欠な食料、特に日本人の主食であるコメの生産・備蓄を重視する「食料安全保障（特に主食穀物の生産・備蓄）」を、前出の5項目と同列に掲げない点が残念である。「歴史を省みない、付け焼き刃な“安全保障オンチ”」と指弾される可能性もある。

高市氏は『国力研究』の中で兵糧に関して全く言及していないわけではなく、食料自給率アップの大切さにも触れてはいる。

だが、「資源と経済」の大見出しの中で「エネルギー資源」を掲げて核融合を熱く語り、「鉱物資源」で南鳥島沖でのレアアース開発を強調し、その後にやっと「食料資源」の小見出しが登場するという扱いだ。

高市氏の頭の中では、自衛隊員はもちろん国民の胃袋よりも、核融合やレアアースの方が重要なのだろうか。

しかも「食料資源」の項でコメ増産の必要性を説くものの、「国内の主食用コメを増産し、余剰分は備蓄と輸出に回す」と“直球”ではなく、なぜかグルテンフリーの米粉の輸出増産と、あえて“変化球”を投げて様子をうかがっている。

航空自衛隊 恩納分屯基地での野外炊飯。大釜で一気に煮込む（写真：航空自衛隊ウェブサイトより）

数字が物語る食料安全保障、自給率38％という「アキレス腱」

食料、中でも主食の穀物の自給率アップや備蓄は、安全保障の最重要項目である。

2022年の西側主要国の食料自給率（農水省調べ。カロリーベース）を見ると、豪州の247％を筆頭に、カナダ177％、フランス118％、アメリカ101％と続き、いずれも小麦やトウモロコシの輸出国だ。

日本と同様、先の大戦で惨敗したドイツは79％、イタリアは52％、日本と同じ島国のイギリスも59％で、「少なくとも自分たちの食いぶちの半分は自前で賄おう」という、安全保障に対する本気度が伝わる。

また日本を敵視するロシアと中国だが、周知の通りロシアは小麦、トウモロコシの一大輸出国だ。中国もコメ、小麦、トウモロコシはほぼ自給自足が可能な態勢で、加えてこれら穀物に関しては、14億人の国民が1年間消費する量の大半をカバーするだけの備蓄量（在庫）を確保する。

各種推計によると、中国の穀物在庫は世界的に見ても極めて大きい水準にある。直近のUSDA（米国農務省）推計（2025／26年度の期末在庫）では、コメ（精米換算）約1.05億トン、小麦約1.25億トン、トウモロコシ約1.80億トンとされ、圧倒的だ。

これに対し日本の食料自給率は、2024年時点で38％と、何ともお寒い状況だ。農林水産省の資料によれば、コメは確かにほぼ100％の自給率を誇るが、パンや麺類に使う小麦は20％未満で、トウモロコシや大豆も同様に自給率が低いため、カロリーベースの総合評価で自給率を大きく落としてしまう。

日本の食料自給率の推移（グラフ：共同通信社）

食料自給率の極端な低さは、日本の安全保障上のアキレス腱と指摘されて数十年が経過するが、改善の兆しは一向に見えない。

それでも、第2次大戦時の極端な食糧不足の教訓から、日本では食糧管理制度（食管制度）のもとで、政府がコメ・麦を生産から販売まで一元管理し、いざという時の蓄えとして在庫も多く抱えた時期があった。だが、経費が莫大で赤字が膨らむなど制度疲労を起こしたため、1995年に事実上廃止されている。

主食のコメを潤沢に備蓄するという事実は、仮想敵国への強力な「抑止力」「武器」になり、安全保障上のアドバンテージになるという発想が、残念ながら日本には呆れるほど希薄だ。

農水省が発表した「主食米等の令和7／8年（2025／26年）の需給見通し」（玄米ベース）によれば、供給量は2025年6月末の民間在庫155万トンと、2025年産主食用コメ等生産量748万トン、2025／26年の政府備蓄米供給量23万トンの計926万トン。

対する2025／26年の主食用コメ等需要（消費）量は697万〜711万トンと見られ、差し引くと、215万〜229万トンの余剰で、これが民間在庫と政府備蓄米となる。

安全保障の観点から考えれば、大量の余剰米は、有事や大規模災害を考慮した備蓄米として歓迎すべきだろう。だが、歴代の自民党政権や霞が関の官僚は、コメの供給過剰が米価の下落を引き起こし、稲作農家の収益減に直撃すると考え、あまり歓迎しない傾向が強い。

陸続きの同盟国を持つ欧州、海に囲まれた日本の“脆弱性”

欧州の西側先進国と日本が決定的に違う点は、いざという時に“陸続き”で食料を融通し合える同盟国・同志国が隣接しているかどうかだ。

欧米主要国の中で、イギリス・ドイツ・イタリアの3カ国は相対的に食料自給率が低い。

だがドイツとイタリアは、同じNATO（北大西洋条約機構）加盟国で欧州屈指の農業国であるフランスや、欧米の友好国で「欧州のパンかご」の異名を誇る、小麦の大輸出国ウクライナなどから、陸路で比較的楽に調達できる。

島国のイギリスも、海峡の向こう側のフランスとは英仏海峡トンネルで直結しており、事実上陸続きのため、海上封鎖で不足した食料の供給路が遮断されるという心配はほぼない。

一方の日本はどうか。唯一の同盟国アメリカや、準同盟国の豪州、G7メンバーの同志国・カナダなどは、いずれも太平洋で隔てられている。万が一敵対国が日本列島の周囲を、機雷や潜水艦を駆使して海上封鎖すれば、海上輸送による輸入は激減する。

輸入途絶が長期化すれば、食料供給が急速にひっ迫し得る。この地政学的な特異性が、同じ島国のイギリスとは大きく違うという点を、高市政権はもっと真剣に考えるべきだろう。

高市氏も『国力研究』で「輸入が途絶する有事においては、日本国内で消費する食料の生産を最優先するべきことは当然です」と強調している。

だが、JA全農（全国農業組合連合会）や小規模農家を岩盤支持層とする自民党としては、「コメの大増産→米価の下落→農家の大規模化→小規模農家の淘汰→大票田の消滅」という連鎖を危惧しているのか、「コメ大増産」とダイレクトに公言することを、どうやら意図的に避けているようにも映る。

そこで、同書では日本のコメを米粉にし、グルテンフリーよりもより厳格な「ノングルテン」の品質を保証し、さらにパスタやピザ生地に加工して輸出すれば世界市場が広がる──との三段論法的手法で、「コメの大増産」につなげようとしているようだ。

事実、高市氏の公式サイトでも、第1番目に「食料安全保障の確立」を提起し、「全ての田畑をフル活用できる環境創りとともに、輸出促進や先端技術の活用などにより、農林水産業、食品産業の成長産業化を急ぎ、需要と供給の両方を強化します」と表明している。何ともまどろっこしい言い回しで歯がゆい。

主食用コメ増産が言いにくい政治、価格と票田が縛る食料安全保障

高市氏は昨年12月8日の衆院本会議で、「国内主食用、輸出用、米粉用など『多様なコメの増産』を推進する」と述べている。

昨年の高市政権発足後、石破茂前政権が目玉政策として推進していたコメの大増産を翻し、再び生産調整へと軌道修正するような姿勢を見せたため、各方面から批判が出たことへの“釈明”とも見られる。

おそらく高市氏は、岩盤支持層のご機嫌を損なわないよう、「国内主食用ではなく輸出用や米粉用のコメを増産するという意味」と糊塗したのだろう。

だが、依然として自民党は公約として「需要に応じた生産・販売を、精度を高めた調査に基づいて進める」と掲げたままで、「増産」を示唆する高市氏とは食い違いや矛盾が生じているのも事実だ。

これまで政府は90万トン強の規模で備蓄米を確保してきたが、この保管コストは年500億円弱。仮に日本国民が1年間に消費するコメの量、約700万トンに若干上乗せし、1000万トンを備蓄したとして、スケールメリットなどを考慮せず、単純に保管費などが備蓄量に比例すると仮定すると、単純計算で保管コストは約5000億円となる。

一見高額に思えるが、2027〜28年に2隻が海上自衛隊で就役予定の「イージス・システム搭載艦」は1隻が1兆円弱の模様だ。これと比べれば、1億2000万人の国民が1年間消費する主食を5000億円で確保できるのだから、安全保障に対する経費として考えればむしろ安いぐらいだろう。

トランプ氏は以前から同盟国・パートナー国に対し、「防衛費を対GDP比5％まで増額せよ」と執拗に要求し続けているが、「5000億円」のコメ備蓄費用は「自衛隊の兵糧を強化するための安全保障関連費」とアピールすることもできる。

今年1月下旬に公表された米国家防衛戦略（NDS）でも、新たな世界基準として「中核的な軍事支出3.5％」（兵員や武器・弾薬など軍隊の戦力増強への直接投資）の“真水”に加え、「安全保障関連支出1.5％」（道路や橋梁、港湾、空港などインフラを軍事転用できるよう改修する工事費など）も加えて、5％とすることを要求し、他のNATO加盟国の大半は渋々応じた状況だ。

トランプ政権はまだ正式に「防衛費5％」を日本に要請はしていないが、3月19日に高市氏をワシントンに招待して首脳会談を行う意向で、ここで「5％」を切り出す可能性が高い。

あとは高市氏が、「備蓄米の維持管理費は安全保障関連支出」と、トランプ氏に納得させられるかが、腕の見せどころだ。

高市首相はトランプ氏の防衛費引き上げ要求にどう対応するのか（2025年10月にトランプ米大統領と会談した高市首相／写真：共同通信社）

2月9日に自民党本部で会見に臨んだ高市氏は、2022年12月に閣議決定された安保三文書（「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」）を「前倒しで改定する」と改めて表明し、継戦能力のさらなる強化も盛り込むと考えられる。

一方で、その核心である兵糧、つまり主食備蓄の議論が、まだ前面に出ていない点が気になる。農地が少ない島国の日本は、いざという時に海上輸送が滞れば途端に食料が細るという弱点を抱えている。だからこそ主食のコメを含む穀物の生産力と備蓄量は、平時には目立たないが、有事には国家の持久力を左右する中核となる。

高市政権が試されているのは、兵器や装備の数ではなく、兵站を国家戦略として示せるかどうかだろう。先の大戦で、旧日本軍は世界最大・最先端の戦艦「大和」「武蔵」を世界に誇ったが、一方で兵站の軽視・欠如は酷く、継戦能力とは程遠い状況で、敗戦の遠因ともなっている。

防衛費の額や装備の華やかさだけで安全保障を語れば、肝心の足元が抜け落ちてしまう。第2次高市政権の真価が問われるところだ。

筆者：深川 孝行