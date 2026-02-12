飛田和緒さんがやっている「一日一汁」子どもが大好きな「コーンスープ」もひと工夫で高たんぱく摂取！

飛田さんの「ほぼひとりのごはん作り」

娘は遠方の大学に通い、夫は海外遠征の多いため、「ほぼ一人暮らしのよう」という料理家の飛田和緒さん。 撮影のない時は、ほぼ自分ひとりのごはん作りになったと言います。

とはいえ、ヨガなどにも通って、健康維持に努めているので、豆腐や納豆、豆乳は買い物リストには欠かさず、魚や肉も「たんぱく質表」とにらめっこしながらお買い物。日々意識してたんぱく質を摂っているそう。

そんな飛田さんの毎日を支えるたんぱく質たっぷりのスープとみそ汁の本『このひと皿でたんぱく質も野菜もとれる からだ思いの快福スープ』（飛田和緒著/ナツメ社）がナツメ社から出版されました。

「一日一汁」を基本にした、「筋肉を守る」「骨を強くする」「免疫力・回復力を保つ」たんぱく質がしっかり摂れるレシピ集です。本書の中から、たんぱく質がしっかり摂れる家族みんなが大好きなコーンスープレシピをご紹介します。

定番コーンスープに豆腐を入れてボリュームアップ

豆腐入りコーンスープ［材料（2人分）］

絹ごし豆腐… 100 g

コーンクリーム缶（塩分不使用）… 180 g

玉ねぎ… 1 / 2 個（80 g）

無調整豆乳… 200ml

水… 50ml

塩… ふたつまみ

ごま油… 小さじ2

［作り方］

1 玉ねぎはみじん切りにする。豆腐はキッチンペーパーで包んで水けをきる。

2 鍋に玉ねぎ、ごま油を入れて火にかけ、透き通ってしんなりするまで炒める。

3 コーン缶を加え、缶に分量の水を入れ、中をきれいにさらって鍋に加える。煮立ったら、豆乳を加え、弱火で静かに温める。塩で味をととのえ、豆腐をスプーンですくって加え、さっと煮る。

定番みそ汁に入れればたんぱく質アップの最強のアイテム。飛田和緒さんがやっている「一日一汁」