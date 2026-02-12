なぜ、ある日突然「埼玉県八潮市道路陥没事故」は起きたのか？ 専門家の視点

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

埼玉県八潮市の道路陥没事故

この大規模な陥没事故により、トラックを運転していた男性ドライバーが転落しました。その後穴の大きさはどんどん広がり、現場付近では有毒な硫化水素ガスが立ち込めるなど2次災害の危険性が増したため救助が難航。事故から3ヵ月以上経った5月2日にようやく発見・収容されました。

これまでも下水道施設に由来する道路陥没事故は小さいものを含め多数確認されており、問題視されていました。が、ここまで大きな事故は前例がありません。また、事故の状況が明らかになるにつれ、極めて多様かつ複雑な問題であることが浮き彫りになったのです。

ここでは執筆時点で収集した情報に基づき、土木材料・構造の専門家の視点から事故の内容を解説したいと思います。

事故発生から最初の数日間は、当該箇所の下水道構造物に関する情報がほとんど入らず、事故の原因を推定することができない状況でした。そのうち少しずつ情報が入ってくると、路面から約10メートル下にシールド工法で建設した内径4・75メートルのコンクリート製下水道管が通っていることがわかりました（図表1-9・10）。

一部の専門家は硫酸劣化によりこのシールドトンネルに穴が開き、土砂が流れ込んで空洞が発生し、道路が陥没したとの見方を示しましたが、私は懐疑的でした。その理由は内径4.75メートルのシールドトンネルであれば1次覆工（鉄筋コンクリート）と2次覆工（無筋コンクリート）合わせて50センチメートル近いコンクリート厚さになり、いかにコンクリートが硫酸に弱いとはいえ、使われ始めてから四十数年程度でこのコンクリートに穴が開くほどの侵食が進むことはないと思ったからです。

加えて、2022年の点検調書では、この箇所で管路の腐食状態を3段階のうち中程度の「B」と判定していることも重要な情報です。もし管路に穴が開くほど侵食が進行していたとすれば、1次覆工コンクリートには鉄筋露出が見られ、腐食状態が最も深刻な「A」と判定されているはずでしょう。

一方、点検の精度が十分であったかについては疑問が残るところです。下水道管の中は暗く、臭いも含め劣悪な環境で、硫化水素による健康被害のリスクもある。このような環境で目視による適切な点検をおこなうのが厳しいことは容易に想像できます。

そう考えると、そもそも2次覆工が剥がれ落ち、1次覆工がむき出しの状況にさらされていたとしても不思議ではありません。そこで、別の問題が生まれてきます。劣悪な環境下での目視点検という行為そのものをどこまで信頼できるかということです。

さらに、この問題は下水道管の老朽化、すなわち硫酸劣化の問題だけでなく、そもそもきちんと施工されていたのかという点も考えなければいけません。

このシールドトンネルの施工は四十数年前だったわけですが、当時の技術は今ほど成熟しておらず、かなり無理があった可能性がある。その結果、施工当初から1次覆工と2次覆工の一体性や、1次覆工（セグメントと呼ばれるコンクリートブロック）同士の接合、さらには1次覆工と地盤との間に隙間がなかったかなどの問題が懸念されます。

施工の不具合によって設計で考えられたものとは異なる構造物が出来上がってしまうと、想定とは異なる力が働き、コンクリートに穴が開いてしまうことも起こり得ます。特に施工の不具合で接合部に隙間が開いていたりするとそこから硫酸が入り込み、コンクリートだけでなく接合部の鋼材を腐食させてしまうため、セグメントそのものが落下することも想定されるのです。

このように事故の原因を短絡的にインフラの老朽化問題と片付けるのではなく、適切な設計、施工がおこなわれていたか、その上で、維持管理として適切な点検、診断、措置、記録がなされていたかを俯瞰的に考える必要があります。

大きな事故は、たいてい複数の原因が絡み合って起こります。逆にいえば、多くの原因のうち一つでも解決していればこのような大事故は起きなかった。八潮の事故も、設計-施工-維持管理に関わるすべてのプロセスにおいて問題がなかったか、詳細に検証していく必要があります。

