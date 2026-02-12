スノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手を元女王が称賛しました。

大技トリプルコーク1440を2度決めて金メダルを獲得した村瀬選手。3回目の大技を決めて涙する村瀬選手を後ろから抱きしめたのはアンナ・ガッサー選手(オーストリア)でした。ガッサー選手は2018年の平昌五輪＆22年の北京五輪で2大会連続金メダルを獲得。3連覇を目指した今大会は8位で表彰台を逃したものの、長きにわたって女子ビッグエア界をけん引してきました。

日本時間11日、自身のInstagramでは村瀬選手と写る画像とともに思いを投稿。冒頭で「次世代へビッグエアのバトンを託します。昨夜参加できて心から感謝しているし、女子スノーボードがここまで進歩した姿を見られて誇りに思います」と心境を明かします。

自身の結果については「ここ数ヶ月は怪我からの回復に全力を注いできました。もちろん完璧な滑りができなかったのは少し残念ですが…」としつつも「最終的には、本当にふさわしい新たなビッグエアの女王が誕生しました」と村瀬選手を称賛。

最後には「出場した全ての選手たちへ―本当に素晴らしかったです!!!! 私に刺激を与え、背中を押し、より良いスノーボーダーにしてくれてありがとう」と出場選手の健闘をたたえ、感謝をつづりました。