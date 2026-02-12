ある日突然、漁船が転覆した「未解決事件」…生還者に浴びせかけられた「仲間の遺族」からの怒声

第58寿和丸。

2008年、太平洋上で碇泊中に突如として転覆し、17人もの犠牲者を出す事故を起こした中型漁船の名前である。

事故の直前まで平穏な時間を享受していたにもかかわらず突然の事故は起きた。しかし、調査が不十分なままに調査報告書が出され、原因が分からず「未解決」のまま時が流れた。

なぜ、沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか。

調査報告書はなぜ、生存者の声を無視した形で公表されたのか。

デビュー作でノンフィクション賞を総なめにしたジャーナリストの伊澤理江さんによる『黒い海 船は突然、深海へ消えた』がこのたび文庫化。知られざる事件の真相に迫っていく。

（本記事は、伊澤理江『黒い海 船は突然、深海へ消えた』の一部を抜粋・編集しています）

この日の新聞各紙朝刊には「漁船転覆４人死亡」「行方不明13人」といった大見出しの記事が載っていた。現場海域の航空写真も各紙に掲載されている。写真のうち、海上保安庁提供の一枚には、捜索に当たる僚船と第58寿和丸が残した黄色いロープが写りこんでいた。同庁によれば、沈没現場は水深５０００メートル程度もある。そんな深い海に仲間たちはいるのかもしれない。

救助された３人はショックが大きく、陸に上がってもうまく話ができなかった。病院でメディカル・チェックを受けると、大きなケガはなく、検査データにも異常はない。

その後、豊田、大道、新田の３人は対策本部ができていた漁協に行き、家族が待機 する広間に足を運ぶことになった。時刻は、昼の12時を過ぎたころだ。

広い和室には30人ほどが家族ごとにまとまって座っている。酢屋商店から「58号が消息を絶った。詳しい状況は分からない」という短い電話を受け、取るものも取り敢えず駆け付けた乗組員の家族たちだ。助かった豊田、大道、新田が広間に姿を見せると、「よかったね」「大丈夫？」という声が掛けられた。

３人は家族たちの前に立った。

何を語るのか、みんなそれをじっと待っている。

大道が事故の状況を説明した。

レッコボートに上がり、命がつながったことを実感したとき、大道は全身の震えが止まらなかった。赤茶色の船底を晒した第58寿和丸。昨日まで漁をし、飯を食い、冗談を言い合っていた仲間たちは、船首を海中に突っ込むように没した船とともに行方が分からなくなった。あの衝撃的な出来事から、24時間も経っていない。何をどう説明すればいいのか。

大道は、ありったけの勇気をふるい、30人の目線に向かって語った。

衝撃を受けた直後に船がひっくり返ったこと。それから船体が転覆し、１時間足らずで沈んでしまったこと。仲間が船内に残っているかもしれないこと。いったい何が起きたのか見当もつかないこと。

新田も口を開き、わびた。

「一緒に帰って来れなくて……自分らばっかり、すいません」

家族たちはうつむいたまま泣いている。新田が父親のように慕っていた阿部和男も行方不明だ。その妻が「なんでうちのお父さん助けてくれなかったの！」という、叫びのような声を上げた。３人には返す言葉が見つからない。

家族たちは、互いに顔見知りもいる。そんな広間で、新田に声が掛かった。

「進、うちの父ちゃんの分も頑張れ！」

立ったままだった新田はその言葉を聞いた途端、膝をついて泣き崩れた。

社長の野崎が「信じて待っていてください」と言うと、「お父さん、頑張ってきたのに……」と泣き叫ぶ家族もいた。

広間でのやりとりが一段落すると、３人は報道関係者に見つからないよう外へ出ることになった。漁協職員らが配慮し、裏口から外へ誘導していく。

生存者は疲れている。ショックも大きい。ところが、感づいた記者たちが集まってきた。３人を車に乗せて出ようとしたら、前に進ませるなとばかりに取り囲まれた。

報道陣の１人がいきなり車のドアを開ける。隙間から強引にテレビカメラが車内に差 し込まれた。

それを見ていた漁業関係者は激怒した。

「何すんだ！」

テレビ局カメラマンの胸倉をつかみ、車から引き離した。

事故から時間が過ぎていくにつれ、酢屋商店社長の野崎は「第58寿和丸はなぜ突然沈んだのか」と考えるようになった。もちろん、行方不明者の捜索は続いている。救助活動が最優先だった。それでも、何かの拍子にその疑問が湧くのだ。

幾度となく海の事故を見てきた古参の漁協職員たちも解せなかった。あの程度の気象条件で、なぜ突然１３５トンもの船がひっくり返ったのか。それに沈むまでの時間も短すぎる。

事故直後に僚船が現場海域に到着した際、風は10メートル、波の高さは２メートル程度だった。漁師にとって、遭難を懸念するような天候ではない。気象庁の基準によれば、海上では風の強さが13・９メートル以上と予想された場合に、最も下のランクの「海上風警報」が出る。17・２メートル以上で「海上強風警報」。24・５メートル以上が予想されると、「海上暴風警報」だ。

大道は「漁を控えるのは風が13メートルを超えたとき」と言う。だからこそ、そんなに強い風でもないのに、パラ泊に入ったことがうれしかった。豊田も「連続操業で疲れているだろうから、みんなを休ませようとしたんだな」と漁労長の気遣いに感謝していた。

波も同様だった。２メートルの波は全長48メートルの船を転覆させるほどのものではない。生存者３人も波浪で身の危険を感じる状況にはなかった。しかも安全性が極めて高いパラシュート・アンカーを使用中だった。「パラ泊」は安全な漂泊方法の基本として、船舶関係者に定着している。

パラアンカーの安全性を漁業関係者に見せつける出来事はいくつもある。代表例は１９６６年の北海道根室沖での海難だろう。巨大台風による大シケの中、何隻もの漁船が港に逃げ込もうと航行を続け、遭難した。ところが、パラ泊で洋上にとどまった複数の船は遭難を免れたのだ。そうした実例も踏まえ、パラ泊中に転覆した事故例は聞いたことがないと専門家たちも口を揃えている。

さらに、「船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか」では、なぜ沈みようがない状況下で悲劇は起こったのか、その状況をくわしく描写していく。

【もっと読む】船は突然、深海へ消えた…「事故」の直前、船内はどのような雰囲気だったのか