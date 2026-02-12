いすゞ自動車が２０２８年にも、国内の大型トラック生産を完全子会社のＵＤトラックス（埼玉県）に移管する方針であることがわかった。

いすゞの国内工場ではシェア（占有率）が高い小型・中型トラックに専念する。生産体制を効率化し、新興国を中心に旺盛な需要に応える狙いがある。

ＵＤトラックスは大型車の生産に特化した商用車メーカー。スウェーデン商用車大手ボルボ・グループ傘下だった２１年にいすゞが買収した。国内のいすゞグループのトラック生産拠点は、いすゞ藤沢工場（神奈川県藤沢市）とＵＤ上尾工場（埼玉県上尾市）の２か所となっている。

藤沢工場は小型から大型まで幅広く手がけ、２４年度は海外輸出分を含めて約１７万台を生産した。ただ生産台数の割に工場の規模が小さく、稼働状況が逼迫（ひっぱく）していることが課題だった。ＵＤへの生産移管によって生まれた余力を小型・中型の増産に振り向ける。

いすゞは生産移管に向けて上尾工場に数百億円を投資し、老朽化が進んでいた生産ラインの自動化や、塗装工場の新設を行う。関係者によると、上尾工場の年間生産能力は７割増の約２・５万台に引き上げられる見通しだ。

生産移管に合わせて、いすゞとＵＤの大型トラックの車台も共通化する。上尾工場で両ブランドの商品をまとめて作ることで、生産性向上を見込む。二つの拠点に分けて大型車向け部品を配送する必要もなくなるため、輸送費の削減につながる期待もある。

商用車業界は、電動化や自動運転などへの対応を迫られる中で、再編の動きが活発になっている。日野自動車と三菱ふそうトラック・バスは４月に経営統合する予定で、いすゞとＵＤを含めた完成車メーカー４社が２グループに集約される。いすゞグループはいち早く統合効果を生み出したい考えだ。