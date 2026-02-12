スニーカー市場で「スケッチャーズ」が急速に存在感を発揮している理由…「ナイキ不調」の原因明らかに

スニーカー市場が空前の活況を見せている。靴・履物のアイテム別市場規模は2024年の小売り金額ベースで1兆2367億円とされるが、内、スニーカーを含むスポーツシューズの構成比は58%の7173億円。2020年対比で全体は15%増、スポーツシューズで25%増（矢野経済研究所調べ）と数字にも裏付けされている。

今までオリジナルスニーカーを開発した事もなかったアウトドアブランド、ショップまでも競って、オリジナルスニーカーを開発・販売する時代。一方、その煽りを受けているのが、かつての王者「ナイキ」だ。業績はここ最近、大きく低迷している。

さらに、そんなナイキにとって無視できない動きが。いわゆる「ハンズフリー・スニーカー」と呼ばれる新ジャンルの台頭だ――。

日本にマッチした「ハンズフリー」

新しい視点で大ヒットしたスニーカーがある。それは「ハンズフリー・スニーカー」とジャンルされる、シューズを履く時に手を使わずに楽に履けるのが特徴のスニーカーだ。

かがみこんで靴紐を結ぶのが難しくなるお年寄りや妊婦、忙しいオフィスワーカー、脱ぎ履きの多い仕事に従事する人、靴紐を結ぶのが苦手な子供たちなど……幅広い層を、ターゲットにヒットしたスニーカーと言える。

代表的なものとしては、「スケッチャーズ」の『スリップインズ』が挙げられる。2023年9月にお笑いコンビ・バナナマンの日村勇記さんを使ったテレビCMが好評で、同ブランドの公式オンラインサイトは一時サーバーダウンしてしまうほどの反響があったという。

スケッチャーズ自体、グローバル展開している中でも特に日本での反応が大きいとされている。おそらく、靴の脱ぎ履きが多い日本式ライフスタイルに、ベストフィットしたからに違いない。

大手量販店でもハンズフリーに着目したシューズの商品展開をしている。東京靴流通センター、SHOE PLAZA等を全国チェーン展開している株式会社チヨダも、手を使わずに立ったままスパッと履ける『スパットシューズ』を2022年より発売している。初年度の15万足から、2023年に75万足、2024年は164万足と、順調に販売を伸ばす。

ちなみに、このハンズフリー・シューズを初めて出したのは米国の「Kiziki（キジック)」というブランド。既に特許取得されている機能を、踵部分に靴ベラを組み合わせていくという形で、1年をかけて製品化にこぎつけた渾身の開発商品となった。

弱点を克服したスニーカーに勝るシューズなし

「革靴離れ」と言われて久しい中、ビジネスコードのカジュアル化とともに、オフィスシーンでもスニーカー文化は広がりつつある。セットアップスタイルにスニーカーを合わせるオシャレ上級者以外にも、アッパーからソウルまで黒いスニーカーを通勤靴として愛用しているオフィスワーカーも多い。

さらに、ここに来て「アッパー部分はドレス顔でソール部分はスニーカー」という、スマートに見えてスニーカーの履き心地を再現したハイブリットなスニーカーまで登場している。代表的なデザインに「ローファースニーカー」と呼ばれる商品があり、ニューバランス『#1906』、ザ・ノース・フェイス『ヌプシローファー』などが人気を集める。

“履き心地の良さ”を優先させれば、スニーカーに勝るシューズは、今のところ見当たらない。その上で、スニーカーの弱点だったドレスコードから外れるカジュアル感でさえ、時代とともに超えるべきハードルは低くなっている気がする。

「スニーカーヘッズ」と呼ばれるスニーカー収集家まで現れるほど裾野を広げるまでになったスニーカーカルチャー。コレクターズラインナップも、ヴィンテージモデルを中心にブランド、モデルシリーズ、コラボレーションと多岐に渡る。これらレアスニーカーに至っては、鑑賞・インテリア化さえしているほどだ。

こうした一部の熱烈な愛好家達を除いて考えてみても、スニーカーカルチャーの熱量は、しばらく続いていきそうな気がする。現代の生活者が持つ爆発的な情報量に基づいた多様な価値観に応られるほど、スニーカーモデルの選択肢も広がっているのだ。この「選択肢の爆発」こそが、現在のスニーカー市場を最も象徴している変化だろう。

「ナイキの不調」は必然だった

かつては、ナイキか、アディダスか、あるいは国内ブランドか、といったブランド軸で選ばれていたスニーカーが、今では「用途」「気分」「生活動線」「身体状態」によって選び分けられる存在へと変化している。朝の通勤用、休日の街歩き用、ランニング用、アウトドア用、リカバリー用――同じ人間が複数足のスニーカーを使い分けることは、もはや特別なことではない。

この流れは、「ナイキ不調」の背景とも無関係ではない。巨大ブランドであるがゆえに、ナイキは長年“最大公約数”に向けた商品供給を続けてきた。しかし市場が成熟し、消費者が細分化される中で、その最大公約数自体が成立しにくくなっている。厚底ランニングシューズの革命的成功は確かに市場を一変させたが、その成功体験が逆に競合の追随を招き、機能差が縮小する中で、ブランド優位性を保つ難易度は格段に上がった。

一方で、新興ブランドやカテゴリー横断型ブランドは、初めから「小さな共感」を狙いにいく。ランニング後の足の疲労をどう回復させるか、アウトドアと街をどうシームレスにつなぐか、脱ぎ履きのストレスをどう解消するか――こうした具体的で生活密着型の課題設定は、巨大ブランドよりもフットワーク軽く取り組める領域でもある。

特に注目すべきは、「履き心地」や「機能性」が、もはや競技者だけのものではなくなった点だ。かつての高機能スニーカーは、アスリートや一部の愛好家のためのものだった。しかし現在では、立ち仕事の多いサービス業、長時間歩く旅行者、子育て世代、シニア層までが、明確に機能価値を求めてスニーカーを選ぶようになっている。前述したハンズフリー・スニーカーのヒットは、その象徴的な事例だろう。

この変化は、スニーカーが単なる「ファッションアイテム」から、「生活インフラ」に近づいていることを意味している。服は多少我慢できても、足元の不快感は生活の質を大きく左右する。だからこそ、人々は価格だけでなく、履いた瞬間の感覚、長時間使用後の疲労感、脱ぎ履きの動作まで含めて評価するようになったわけだ。

これからのスニーカーに求められるもの

もう一つ見逃せないのが、情報環境の変化である。SNSや動画メディアの普及により、スニーカーの情報はブランド発信だけでなく、一般ユーザーの体験談やレビュー、スタイリング投稿によって拡散される。

これは、新興ブランドにとっては追い風である一方、既存ブランドにとってはコントロールの難しい市場でもある。広告ではなく「体験」が評価される時代において、商品力そのものが問われる構造がより鮮明になっている。

ナイキが近年掲げるようになった「スポーツへの再接続」という戦略は、こうした環境下では決して間違った方向ではない。むしろ、ブランドの原点を再定義し、競技軸での信頼性を取り戻すことは、長期的には不可欠だろう。ただし同時に、生活者の多様なオケージョンにどう寄り添うかという視点も欠かせない。スポーツと日常、その境界線が曖昧になった今、両者をどう橋渡しするかが次の課題となる。

スニーカー市場が「群雄割拠」の時代に入った今、もはや一社がすべてを支配する構図は考えにくい。代わりに、それぞれのブランドが明確な役割と文脈を持ち、消費者はそれを理解した上で選択する。これは市場としては健全であり、成熟の証でもある。

ナイキ不調というニュースだけを見ると、スニーカー業界全体が陰りを見せているようにも映る。しかし実態はその逆で、需要は拡張し、価値軸は増え、参入余地は広がっている。強者の一時的な失速は、業界全体の停滞ではなく、構造変化のサインと捉えるべきだろう。

スニーカーはこれからも進化を続ける。テクノロジーやデザイン、ライフスタイルの変化を映し出しながら、人々の足元を支える存在として。その熱量は、少なくとも当分の間、冷めそうにない。

