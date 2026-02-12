「学習塾」業界、売上高拡大も…アッパー層向け大手塾と地域密着中小塾の止まらない「収益格差」

東京商工リサーチの調べによると、2025年に発生した「学習塾」の倒産が55件（前年比3.7％増）で、2006年以降で最多だった2024年の53件を上回り、過去最多を更新したそうだ。内訳を見ると倒産理由の大半を占めるのが「販売不振」で、2025年は45件（前年比4.6％増）と全体の81.8％に達しており、学習塾市場では競争からの脱落が一段と深刻さを増していることがうかがえる。

また、倒産した学習塾の多くが小規模事業者である点も特徴的だ。小資本でも開業しやすい業態であることから、資本金1000万円未満の事業者が43件（前年比2.3％増）と全体の78.1％を占めた。少子化による市場縮小に加え、経営環境の変化に耐えきれず、地域密着型の小・零細塾が次々と姿を消しているのかもしれない。

これからの学習塾の行方について、『教育ビジネス 子育て世代から専門家まで楽しめる教育の教養』著者であり、横浜市立大学特任准教授の宮田純也氏に話を聞いた。（以下、「」内は宮田氏のコメント）

大手企業の寡占化は避けられない流れ

学習塾市場は今後、「東進ハイスクール」や「四谷大塚」を運営する株式会社ナガセ、「早稲田アカデミー」を運営する株式会社早稲田アカデミー、「TOMAS（トーマス）」などを運営するリソー教育グループといった大手塾による“寡占化”が進んでいくのだろうか。この問いに対し、宮田氏は「そう言わざるを得ない」と語る。

「ノウハウ、ブランド、システム化。そのすべてを備えているのが大手塾です。中小塾の経営が厳しくなるほど、生徒や保護者は“安心して選べる塾”を求めるようになる。さらに資本力があるため、設備投資やM&Aなどによって新たなサービスを多様に展開しやすい利点もあります。結果として、資本力のある企業に生徒が集中し、寡占化が進んでいく構造になっています。この流れは今後さらに強まっていくのではないでしょうか」

背景にあるのは、教育ニーズの分化だ。YouTubeなど無料で学べる学習ツールが普及する一方で、中学受験ブームや教育内容の高度化を受け、“より手厚い指導にはお金をかけたい”と考える保護者も確実に存在する。こうした相反するニーズを幅広く受け止め、サービスを組み合わせて提供できるのが大手企業であり、市場は大手に集中しやすい構造になっているということかもしれない。

収益の二極化が止まらない

その結果、業績面でも差が広がっている。

帝国データバンクの発表によれば、アッパー層を主なターゲットとする大手塾は、季節講習やオプション講座、AI教材の利用料などで収益を積み上げ、物価高や人件費の上昇を吸収。大幅な増益を達成した企業もあったという。

一方、地域密着型の補習塾や中堅の個別指導塾は、物価高に直面する一般家庭において“習い事の選別”の対象となりやすい。生徒数が減少するなかで授業料の値上げも難しく、売上は維持できても利益が出ない“赤字の常態化”に陥るケースが目立っているのだそうだ。

実際、2024年3月期（連結）の業績を見ると、株式会社ナガセの高校生部門の売上高270億1,600万円、株式会社早稲田アカデミーの売上高328億6,700万円など、売上高50億円以上の大手塾では9割超が黒字だったのに対し、売上高5億円未満の中小塾では約4割が赤字となった。学習塾業界では、収益力の二極化がすでに現実のものとなっているのである。

もっとも、すべての小規模塾が淘汰されるわけではない。宮田氏は、「大手には再現しにくい価値」を打ち出す塾には生き残りの余地があると指摘する。

「単なる知識の伝達や学習進度の管理にとどまらず、生徒一人ひとりのメンタルケアやモチベーション管理にまで踏み込むなど、いわば“超・個別最適化”を強みにしている塾は生き残っていけるのではないでしょうか。これは大手にはなかなか真似できない領域ですからね。正解のない問いに向き合う「探究学習」のような非認知能力を育む専門性の高い分野や、講師の人間的魅力そのものが学習効果に直結するカリスマ性のある講師、講師と生徒の密なコミュニケーションを武器にする『属人性を逆手に取った指導』など、質的な深さを追求する戦略には、一定の需要が残るでしょう」

倒産が増えても市場規模は拡大している理由

一方で興味深いのは、学習塾の倒産が相次ぐなかでも、市場全体の売上高は拡大している点。“少子化で苦しい業界”というイメージとは裏腹に、教育への支出そのものは増え続けているのだ。

「少子化によって学習塾の売上は減っていると思われがちですが、実際には学習塾費を含む教育支出は増加傾向にあります。経済産業省による『特定サービス産業動態統計調査』によると、2004年に約3100億円だった学習塾の売上高は、2024年には約5900億円を超えたそうです」

また、文部科学省が実施した令和5年度の「子供の学習費調査」によると、学習塾費を支出した家庭の年間平均額は、小学校では公立が約7万5000円、私立が約25万9000円。中学校では公立が約23万円、私立が約16万8000円、高等学校（全日制）でも公立が約14万7000円、私立が約16万7000円に達したという。

「中学受験ブームはいまだ加熱していますし、需要そのものは非常に大きい。学習塾を含む教育ビジネス全体も当面は伸び続けるでしょう。

しかし一方で、家計の教育負担は限界を迎えているという調査データもあります。賃金は物価上昇に追いついておらず、少子化も進む中で、市場は数年後に天井を迎える可能性も少なくありません」

昨年の倒産件数が過去最多を記録したというニュースだけを見ると斜陽産業のように錯覚してしまうかもしれない。しかし、淘汰は進みながらも学習塾業界の市場規模は拡大しているということだ。

