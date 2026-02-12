早稲田アカデミー「Sコース」から転落した息子の「屈辱の受験結果」…「受験無関心の父親」が招く「母子の極限状態」

【前編記事】『千葉の名門私立の受験会場で小学6年娘が号泣…「心が壊れた」娘の進路』より続く。

受験当日の朝、母親が「おかしくなった」

息子の涼太くんは懸命に勉強に取り組んでいたが、学年が上がり4年生になった頃から状況は変わっていく。思うように成績が伸びず、後から早稲田アカデミーに入塾してきた子たちにどんどん抜かれるようになったのだ。

「はじめは一番上のSコースでしたが、テストで次々と悪い点を取り、5年生になる頃には下から2番目のクラスまで落ちてしまいました」（母親の朱里さん）

仕事から帰ってきた夫はテーブルに置いてあった塾の成績を目にして、「何、これ？」と、朱里さんを責めるように冷笑した。

「私の教育が悪いんです。もっと頑張ります」と謝り続けた朱里さんはどんどん追い込まれ、涼太くんに強い言葉をぶつけてしまう日が増えていった。

結局、当初志望していた学校に手が届く成績ではなく、レベルをかなり下げた中学を受けることになった。

そして受験当日の朝、朱里さんは、受験会場までの車中で涼太くんに「この中学くらいは受かってね」と言ってしまった。無言でうつむく涼太くんの横顔を、今も朱里さんは忘れられない。

結果は不合格。涼太くんが合格したのは、滑り止めで受けていた埼玉県内の中学だけだった。

「あの時の私は完全におかしくなっていました。一番辛かったのは涼太なのに、受験会場に向かう車の中でひどいことを言ってしまった。今でも後悔しています」

受験率が20％近い現在の中学校受験では、小学校低学年から進学塾に入れないと、競争を勝ち抜けないと考える親も少なくない。だが、塾通いが長くなればそれだけ、家計への負担は重くなる。実際、大手塾「SAPIX」の年間費用は約125万円にも上る。

高収入世帯ではない場合、この塾代が家庭崩壊を招くこともある。神奈川県に住む専業主婦・鈴木美咲さん（40歳、仮名）が言う。

「息子の翔太は小学校3年生から塾に入れました。ママ友の間ではこれでも遅いほうでした。学年が上がるごとに出費は増え、5年生になる頃には月謝だけで5万円近くになり、夏期講習や冬期講習、模試を入れると年間80万円を超えました。

塾の費用を捻出するため、私はパートを始めました。すると今度は、塾の送り迎えや学校行事の出欠で夫とモメるようになってしまって……。口論が増え、翔太も両親を気遣って口数が少なくなった。こんなに苦労させているんだから受からないといけない、というプレッシャーもあったと思います」

親はドンと構えていなさい

翔太くんは第1志望の学校にこそ受からなかったが、第3志望の私立中学に合格した。しかし、夫婦の関係はギクシャクしたままだという。

受験が終わった後も安心はできない。小学校低学年から塾に通わせることが当たり前になった結果、たとえ合格しても「燃え尽きて」しまう子供が後を絶たないのだ。

東京都文京区に住む小林恵子さん（43歳、仮名）は、2人の子供を持つ専業主婦だ。長男が中学受験をした際、小4から塾に通わせていたが、周りについていけず苦労した経験から、次男・大輝くんは小1から「SAPIX」に通わせることにしたという。

「長男の時の反省を活かして、早くから準備して、家での予習・復習をみっちりさせました」（恵子さん）

恵子さんは、大輝くんの志望校を、東京都でもトップクラスの私立中高一貫校・駒場東邦中学に決めた。

大輝くんは母親の期待に応えようと、塾の膨大な課題をこなし、無事駒場東邦中学に合格することができた。しかし中学に入学して1ヵ月後の5月、大輝くんは突然「学校に行きたくない」と言い出したという。せっかく第1志望の学校に受かったのに、なぜ……。恵子さんが理由を聞いても、大輝くんは何も言わず部屋にこもってしまった。

親育ての講座を開催し、千葉市稲毛区で中学受験生専用の民間学童を運営する山下エミリ氏が、次のように解説する。

「子供にとって、中学受験はゴールです。合格すればもう勉強しなくていいと思っています。

しかし、中学ではさらに高度な勉強が待っている。再び「地獄」を経験すると思い込み、心が折れてしまうのです」

過酷な中学受験で傷つくのは子供たちだ。しかし親は、自分たちが原因の一つであることに気づいていない。

「中学受験を機に、精神的に病んでしまう原因のほとんどは親にあります。見栄やプライドのために、子供の心を壊してしまっては本末転倒。一番長い時間を過ごす家を安心・安全な環境にできない家庭は、受験なんてできるはずがないのです」（山下氏）

受験は将来のための通過点の一つにすぎない。子供にとって本当に大切なものを見失ってはいけない。

