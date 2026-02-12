「バッタの話に女性は誰も興味を持ってくれない」”バッタ研究者”45歳独身に婚活の女帝・植草美幸が授けた「魔法の言葉」

バッタの研究は上手くいったのに、婚活は失敗ばかり―。そんな「中年独身研究者」の精神を、婚活の女帝が叩き直した。

「女性に求める条件が多すぎます」

前野：データの収集なら得意です。そう言われると、やる気が出てきました。ただ、一つ大きな懸念があるんです。自分はバッタの研究をするため、定期的に海外へ行きます。少なくとも2〜3ヵ月は現地に滞在するので、婚活するにあたって不利にならないかと思っています。

植草：そんなことありません。海外にいても努力して結婚できる方はいます。時差があっても、オンライン通話など工夫をすればコミュニケーションは取れる。なんとか二人の時間を捻出する姿勢があれば乗り越えられるんです。結局、前野さんは「結婚したい」と言いながら、バッタを最優先にしてしまう。

前野：そのご指摘は仰る通りだと思います。ただ、言い訳させてください。昨年はアフリカでバッタが20年ぶりに大量発生して、データ収集に没頭するあまり婚活を忘れてしまっていたんです。これからは自分の婚活を優先します。

植草：その前に気になったことがあります。前野さんは結婚相手に求める「条件」がちょっと多すぎます！本を確認すると「偽らず、素の自分を見せ合えること」「極端な束縛はしないこと」など、合わせて16個も書かれていて卒倒しそうになりました。

前野：そうでしょうか？ 一つに絞るとすれば「気兼ねなくコミュニケーションできて、お互いに相手のさりげない心遣いを大切にできること」が大切だと思っています。

植草：それだと今度は抽象的すぎます。もっと現実的に考えましょう。たとえば女性のニーズは「何年後に子どもが欲しいか」「週末はどう過ごしたいか」と生活に即した条件になってきます。

歳の差婚は難しい

前野：そうですね……。その点も考え直します。女性側のニーズという点で言えば、自分の長所は「バッタの話」くらいなんです。誰も興味なんて持ってくれないだろうし、もう絶望的じゃないですかね。

植草：はあ……諦めが早すぎると言ったでしょ。私は、前野さんがバッタにかける「情熱」は魅力的だと思います。ただし、「アフリカではこんなバッタがいて……」とバッタや過酷な環境の話だけをしていたら最悪です。女性からすれば、「結婚したら、私も同じ目に遭うかも」と思うかもしれません。過酷な話をしたあとに、「あのとき、なぜ自分はあんなことができたんだろう……。でもこれからは生活も大切にしたいと思います」と実生活に引き寄せて話せれば、安心して「もっと話を聞きたい」と感じてもらえます。

前野：（メモを取りながら）「生活に引き寄せて話す」、か……。勉強になります。

植草：ちなみに、お相手は何歳くらいをご希望ですか。

前野：子どもが欲しいので、できれば若いほうがいいかな。ただ、最近20代の女性とお会いしたんですが、元気過ぎたんです。だから、30代の女性が現実的だと思っています。

植草：出産を考慮するなら35歳前後のほうがいいですね。ただ前野さんとの年の差は10歳前後になる。10歳の差はかなり難しいですよ。実はいま、同年代の人と一緒に年を取りたいと考える女性が増えています。45歳の男性が結婚して、3年後に子どもが生まれるとしましょう。高校を卒業するころには定年退職しています。でも、大学受験などおカネのかかるイベントは山ほどある。現実的なことを考えると「それは無理」となる人が大半。だから、可能性の高い相手に絞り込み、求める条件は細かくしすぎないほうがいいんです。

「それでね」は魔法の言葉

前野：わかりました。もう贅沢は言いません。僕は無口でシャイなほうだから、話題が豊富で会話をリードしてくれる方であればいいです。

植草：無理です。おしゃべり上手な女性は、総じてコミュニケーション力が高く、早くに結婚していることが多い。また婚活では、「会話をリード」する必要はなく、お互いの結婚観について話します。まだ前野さんは、女性を結婚対象というより「恋愛対象」として見ようとしていますね。頭を切り替えてください！

前野：すみません……。会話の大半が愚痴になる女性もいるので、「リード」という言葉を使った次第です。

植草：そんなときに使える魔法の言葉があります。会話が途切れた瞬間に「……でね！」って言うんですよ。「うんうん」と頷くだけだと、永遠に続いてしまう。だから、「でね」を使って「それでね、僕は○○についてはこう思うけどどう？」と返すんです。相手に対する興味は示しつつ、愚痴を終わらせて自分が聞きたい話に繋げることもできます。

前野：いいことを聞きました。それ、使わせてもらいます！

植草：その素直さは前野さんの長所ですね。貪欲に実直な姿勢で臨めば、きっと婚活はうまくいきますよ。

前野：なんだか植草先生の相談所に入りたくなりました。本で稼いだ印税は婚活に全額投資して、先生にサポートしていただこうかな。結婚できたら皆で披露宴をして、植草先生に「おめでとう」と言ってもらう。それが今、僕の明確な目標になりました。

植草：ぜひ、一緒に実現しましょう。楽しみにしています。

植草美幸（うえくさ・みゆき）／結婚相談所マリーミー代表。婚活アドバイザー。『ザ・ノンフィクション』など、多数のテレビ番組に出演

前野ウルド浩太郎（まえの・うるど・こうたろう）／昆虫学者（通称：バッタ博士）。国際農研主任研究員。害虫・サバクトビバッタの研究に従事

「週刊現代」2026年2月16日号より

