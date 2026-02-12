『時の家』の作者・鳥山まことが、芥川賞を受賞して恩師から言われた「驚きの一言」

生活が染みついた柱や壁から、住人たちの記憶が甦ってくる――建築士でもある鳥山まことさんの小説『時の家』は、一軒の「家」に住んでいた人々の来歴を巡る物語だ。今年1月に芥川賞した同作に込めた思いを聞いた。

とりやま・まこと／1992年、兵庫県生まれ。建築士。2023年に「あるもの」で第29回三田文學新人賞を受賞。本作で第47回野間文芸新人賞、第174回芥川龍之介賞を受賞。ほかに「欲求アレルギー」「アウトライン」などの作品がある

主役は「人」ではなく「家」

――まずは、芥川賞受賞おめでとうございます。周囲の反応はいかがですか。

ありがとうございます。何より、驚きがいちばん大きかったですね。個人的には、これまで頂いた三田文學新人賞、野間文芸新人賞と同じくらい嬉しかったのですが、家族や友人たちの驚きの大きさはぜんぜん違いました。

私は大学時代に建築を学んでいたのですが、研究室の恩師は、「天変地異」と言い表していたくらいなので。もちろん建築学の論文と小説では、言語が違う、と言えるくらい別物なのですが、恩師は「芥川賞作家を添削していたのか」と、不思議な感慨を抱いたそうです（笑）。

――物語は、ある「青年」が解体間近の一軒家を訪ねるところから始まります。しかし主人公は「家」のほうで、その住まい手たちの記憶が、籐巻の大黒柱や漆喰の突起など、家の細部から広がり語られていく。冒頭からの「家」の描写は、鼓動や体温を感じるように生々しく、かつ建築士の鳥山さんらしく詳細です。

建築の仕事をしていれば、際立って珍しい書き方でもないと思っています。たとえば建築雑誌って、新しく竣工した案件の特集が載る際に、内装や内観の写真はもちろん、結構な分量の文章でそれを説明するんです。その説明文は綺麗で、建築に対する愛がある。その文章の感覚が、自分のベースにあるんですね。

今回の小説の舞台である「家」を書くにあたり、それを再現したり、むしろ変えてみたりしていったんです。そこからどんどん深く文章を考えていくと、何もないところに、現実ではない「家」が小説として作り上げられていく感覚も生まれていきました。

ありえない寸法はイメージできない

――読者としては、文章で綴られる「家」の間取りや、素材感を想像するのも楽しいです。図面などは作られたのですか？

実際の設計でも、最初にラフプランという、壁や柱の位置を記した簡易的な図面を作るんです。この小説でもまず大まかなラフプランを描いて、そこからイメージを広げていきました。

たとえば子どもが架空の間取りを考える時は、想像が無限に広がるはずですが、建築のプロになると、ありえない寸法、空間は思い浮かばない。だから「ここはしゃがまないと入れないし、立つのは無理だ」とか、「この寝室、一人で使うには広いな」とか、具体的になっていきました。

――「家」に思いを込めて設計した建築士の藪さん、夫の赴任先のマレーシアから日本に戻り数学の塾を開いた緑、圭さんと脩さんの現代的なカップルと、無関係の人々が「家」を住み継いでいきます。

執筆序盤から、「家」には何世帯かの住まい手がいて、互いに関係なくそれぞれの人生を生きている……という設定は決めていました。繋がっていないけれど、「場所」が繋がっていれば「何か」が繋がっているのでは、という距離感のイメージがあったんです。家族や知人でないからこそ、まっすぐな時間感覚ではなく、時間を超えた不思議な感覚の中で「同じ空間にいた」というイメージですね。

また、この作品は「風化」を描いてもいるんです。時間が経つことで、たとえば木材に味わいが増してヴィンテージになるような、ゆっくりとした変化が起こる様子を書きたかった。同じ部屋を広いという圭と、狭いという脩の関係や価値観のズレが、時間によって変わる感覚も同じです。作中で登場する谷川俊太郎さんの詩もまさにそれを言い表していて、執筆中に出会った際は衝撃を受けました。

――さて、受賞後の作品も期待されます。

自分は建築士として、「建築」にまつわる小説を執筆していくと思います。建築物と言っても幅広いですし、現場には建築士だけでなく関わる人がたくさんいますから。数多くある視点から、違った物語が見えるとワクワクするんです。

いま関心があるのは、学校や図書館といった公共建築。これまで中編をベースに書いてきましたが、長編にも挑戦したい。ただ、対象の建築物や仕事に合わせて、適切な長さに合わせるのがいちばん大事ですね。

（取材・文／伊藤達也）

「週刊現代」2026年2月16日号より

