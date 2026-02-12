中学受験を決めた小6息子の塾終わりから就寝まで60分！元SAPIXママの驚愕の「スゴ技」

中学受験2025年組の息子に伴走した日々を、コミックに描いてXに投稿し続け、ある日の投稿は130万ビューを記録。

多くの親たちの共感と涙を誘ってきた「りえ太郎」さんが、リアルタイムには描けなかった本当の「伴走の裏側」を赤裸々に描き下ろしたのが『コミックエッセイ 元SAPIXママ 中受伴走1095日』。

本書の発売を記念して、息子・さい君が６年生のときの様子を、りえ太郎家の飼い犬・ハリボーに振り返ってもらいました！ 塾の授業、テストの振り返り、小学校の宿題……次々と押し寄せるタスクをこなしながら睡眠時間を確保するためのチーム戦とは!?

SAPIXのクラス昇降システム

※この連載は、りえ太郎さん一家の飼い犬「ハリボー」目線でお届けします。

我が家のさい君が通っていたのは、『SAPIX』という塾。

SAPIXは、成績による実力クラス制が敷かれていて、“α（アルファ）クラス”という「α１」をトップとする上位層と、下位からA、B、C……順の“アルファベットクラス”で分けられている。さい君はアルファベットクラス、通称“ベットクラス”って言われているクラスにいたんだ。

「今のクラスが楽しい」って言っていても、SAPIXに通っている限り、やっぱりαクラスに入りたいと思うものなんだよね。だけどαクラスに入るために頑張っているのはさい君だけじゃない。それに、αクラスにいる子たちだって維持するためにみんな同じように頑張っている。だから、クラスを上げるのはとっても大変みたい。

ある日、テスト後さい君が自分で自己採点をしたのだけれど、なんと最低記録を更新してしまった。その時はさい君、悔しくて床を転がりまわっていたよ。僕の毛を体中につけながら。床が少しきれいになるくらい転がっていたっけ。

だけどそれでちょっと泣いて気持ちを整理したらまた机に向かっているんだよ。偉いなぁと思うんだ。難しいテストを受けて、負けを認めて、それでも机に向かうんだ。負けても負けても、前を向いているんだ。

あきらめずに昨日の自分を超えるため、今日の自分を超えるため、さい君は毎日頑張っていた。そんなさい君をサポートするママもスゴ技を炸裂させていたよ。

タスクを効率よく次々とこなす！

60分で数々のタスクを完了させる！

塾は平日も、6年生の場合夜9時までクラスがあるんだけど、次の日はもちろん学校があるから、塾から帰ったら1分でもはやく寝かせたいわけ。

だから塾から帰宅したあとは、まず準備してあるご飯を出し、リュックから水筒を出し、今日あったテストをチェックし、必要ならコピーし、お風呂の用意、小学校の宿題を終わらせ…と数えきれないくらいの作業を、次々とあるいは同時にこなしていく。

そのバタバタもだんだん効率化してきて、まるでママが何人もいるような状態に！

そう、まるでピットインさながらの手際の良さ。その日の授業の直しをする時は、時間制限付きでさい君に解き直ししてもらって、ママが丸つけまですることもあったよ。まさにチームだよね！

こうしてピットインから無駄のない流れで次々とタスクを終わらせていき、なんとか無事にピットアウト（就寝）。なんとかギリギリ7時間半の睡眠時間を確保してたみたい（ほんとは8時間が理想みたいだけど）。

僕は癒しパワーで応援していたよ！

