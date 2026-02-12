軍配を差し違えれば”切腹”の覚悟も…力士に並んで「番付社会」を生きる行司が「短刀」を携帯するワケ

日本の国技である“相撲”。「序の口」や「番狂わせ」といった日常的に使われる言葉は、実は相撲が由来であり、日本において長年親しまれてきたことがうかがえる。

しかし、長年国民から愛されているにもかかわらず、相撲には多くの人の気づいていない“謎”が溢れていることをご存じだろうか。

「相撲界を守ろうとしたのに嫌われた白鵬」「国技館の地下にある焼き鳥工場」など、角界に潜むウラ話の数々を、『白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか だれも知らない角界不思議話』より一部抜粋・再編集してお届けする。

木村庄之助は別格

力士だけでなく、行司も番付社会を生きている。

土俵での装束を見れば、行司の番付がわかる。序ノ口格から幕下格までは裸足。足袋は十両格以上にならないと履けない。三役格以上で草履と印籠が許される。立行司になると短刀を差し、軍配を差し違えたら切腹する覚悟を示す。もちろん、本当に腹を切る立行司などいない。あの短刀は拵えという外側だけで、中身は竹光だ。ただ、差し違えたら即座に理事長に対して進退伺を出すのがならわしだ。

行司の番付は装束の胸元や背中、袴などに縫い付けてあるボタンのような「飾り総」でもわかる。幕下格までは青か黒の一色。十両格で青と白の組み合わせになり、幕内格で紅白の組み合わせ。三役格で朱となり、式守伊之助は紫白の組み合わせ、最高位の木村庄之助は紫だ。

行司の格と重み

行司は、昇格すると房だけ取り換えるケースが多い。式守伊之助になるまでは、さらに上の地位に昇格する先輩行司から「お古」を譲ってもらえる。たとえば、十両格から幕内格に昇格すると、三役格になった先輩から紅白の房を譲ってもらえる。

「問題は木村庄之助になる時なんですよ」と語っていたのは、2013年夏場所限りで定年退職した36代庄之助の故山粼敏廣さん。

式守伊之助までは先輩から譲ってもらえるが、庄之助の房は定年後に装束につけたまま「庄之助の装束」として残されるため、おさがりが回ってこないのだ。

先輩の庄之助から、装束ごと譲られることもあるが、基本は自分で房を付け替える。「あれは絹製で、1着分で4万〜5万円。夏用と冬用の何着もの房を付け替えるので、結構な出費になるんですよ」と語っていた。

