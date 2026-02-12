「飲み会の恋バナで人生が一変」人気ものまね芸人が”恋愛マスター”になってしまった意外すぎる経緯

「その顔で何言ってんだよ」

恋愛相談を始めた当初、最も多かった反応はそんな冷やかしだったという。

ものまね芸人のくじらさんは、いつの間にか「恋愛マスター」と呼ばれるようになり、書籍出版、テレビ出演など多くのメディアに引っ張りだこになった。

その背景には、狙った戦略や緻密な理論があったわけではない。むしろ出発点は、ごく些細な日常の会話だった。

芸人仲間の一言から始まった

くじらさんは、フジテレビ系列で放送されていた『とんねるずのみなさんのおかげでした』内の人気コーナー『細かすぎて伝わらないモノマネ選手権』に出演したことで、多くのお笑いファンに知られることとなった。

そんなくじらさんは、どのようなきっかけで「恋愛マスター」として活動するようになったのだろうか。

もともと、くじらさんは恋愛話をするのが好きだった。芸人仲間と飲んでいると、ネタやお笑いの話よりも、恋愛や人間関係の話題になることが多かったという。

「くじらさんって、ほんと恋愛の話するよね」

そんな何気ない一言に続いて、仲間から投げかけられたのが、「それだけ好きなら、恋愛相談やってみたら？」という提案だった。

「最初は軽いノリでした。当時のTwitterで試しに恋愛相談を募集してみると、思いのほかメッセージが届いたんです。ただ、芸人だからといって冗談半分で笑いを交えて答えるのは違う気がして。送ってきた人は、少なくとも自分の悩みを真剣に打ち明けている。ならば、こちらも真剣に相談に答えました」（くじらさん、以下同）

「意外といいこと言ってないか？」

最初の反応は、記事の冒頭で紹介した通り、厳しかった。

「お前が言うな」 「その顔で恋愛語るな」

芸人としてのキャラクターもあり、いじりの対象になるのは自然な流れだった。しかし、続けていくうちに、空気が少しずつ変わっていく。

「あれ？ 意外といいこと言ってないか？」

そんな意見が増え、芸人仲間も以前のように軽くいじれなくなった。真剣にアドバイスを求めてくる人が増え、相談内容もより深くなっていった。

やがて、まとめサイトが作られ、「的確すぎて逆にキモい」という評価が付くようになる。否定と称賛が入り混じったその言葉は、くじらさんの立ち位置を象徴していた。

理論ではなく「安心感」

くじらさん自身は、自分を「恋愛マスター」だと特に思っていないという。

「独自の恋愛理論とかは別にないんです。ただ、自分の中に恋愛に関する軸みたいなものがあって、それを単に喋っていただけ。その軸を形づくったのは、幼少期の家庭環境だと思います」

母親は愛情深く、感情の起伏が激しい家庭ではなかったという。その経験が、「安心感とは何か」「関係の安定とは何か」を考える土台になったと、くじらさんは振り返る。

芸人仲間からも、「くじらって、機嫌悪いところ見たことないよな」と言われることがあるという。

もっとも本人は、「感情が動かないわけではない。むしろ揺れることはある。ただ、その感情に飲み込まれないよう意識してきた」と語る。

恋愛について語るときも、感情に振り回されることなく、淡々と、しかし誠実に言葉を選ぶ。その姿勢が、相談者の安心感につながっていった。

恋愛は「駆け引きしない方がいい」

恋愛相談に乗っていた初期の頃は、強い言葉や決め台詞的なアドバイスも多かった。しかし相談が増えるにつれ、くじらさんのスタンスはより明確になっていく。

それは一貫して、「駆け引きをしないこと」。

LINEの返信のタイミングを測る。 相手にどう見られるかを過剰に気にする。 嫌われないための振る舞いを積み重ねる。

そうした行為は一見、賢い戦略のように見える。しかし、くじらさんははっきりと否定する。

「すぐパートナーを作れる人って、駆け引きしないんですよ。率直に物事を言う人の方が、人となりが分かりやすく、安心感を持たれやすい。お互いに駆け引きをすると、疑念ばかりが積み重なり、親密さは育たないんです」

この考え方が、後に結婚相談所という「現場」へとつながっていく。

