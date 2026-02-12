「マッチングアプリでは結婚できない」恋愛相談を受け続けたモノマネ芸人が結婚相談所を始めて見えた残酷な現実

2019年、ものまね芸人のくじらさんは結婚相談所を開設した。 きっかけは、日本結婚相談所連盟（IBJ）からの誘いだった。

「芸人が結婚相談所を運営」

一見、異色の組み合わせだが、本人にとっては自然な流れだった。

というのも長年、恋愛相談に向き合ってきた延長線上に、「より具体的に人を支える場」が必要だと感じていたからだ。

前編記事『「飲み会の恋バナで人生が一変」…一世を風靡したものまね芸人・くじらが“恋愛マスター”になってしまった意外すぎる経緯』より続く。

女性の相談者が9割以上

くじらさんの結婚相談所は、主にオンラインで全国から相談を受けている。一般的な結婚相談所は男女比がほぼ半々だが、ここでは9割以上が女性だ。

年齢層は30代後半から40代が中心。結婚相談所として最も成婚率が高いゾーンだ。少数派ではあるが、20代もいる。

意外なことに、お笑いファンはほとんどいないという。

「恋愛イベントを開催したこともあるんですが、一応芸人なので最初のつかみとして笑いを取ろうとするトークをしても、『そういうお笑いはいらないから、早く恋愛の話をしてほしい』という空気がすごかったんです。それぐらい、恋愛や結婚に真剣な人が集まっていました」（くじらさん、以下同）

「30代になったら不利」は本当か

一般的には、「30歳を過ぎると結婚が難しくなる」というイメージが強い。しかし、現場にいるくじらさんの実感は少し違う。

「30歳を超えると焦るというのは本人の気持ちとしてはあると思いますが、30代になったから急に厳しくなる、という感じはそこまでないです。マッチングアプリでうまくいかなかった人が、僕の結婚相談所に来るケースは多いのですが、ただし、それは『年齢の問題』よりも、『一人で戦うことの難しさ』が主な原因であることが多いですね」

人と関係性を作るのが怖い人たち

相談者の多くは、恋愛経験が極端に少ないわけではない。 ただ、「人と深い関係性を作ること」に強い苦手意識を持っている。

「その背景には、自己開示することへの恐怖があります。子どもの頃、素直な気持ちを表現して否定された経験。それが積み重なり、『本音を言う＝危険』という感覚が染みついているんです。そうなると、恋愛でも距離が縮まらない。関係が始まる前に怖さが先に立ち、踏み出せなくなるんですよね」

くじらさんは、そうした人に対して、結婚以前の段階からサポートする。カウンセリングを重ね、率直な気持ちを少しずつ言葉にできるようになるまで、数年間時間をかける人もいるという。

結婚相談所は「嘘がつけない」

マッチングアプリは月額3000円程度で気軽に利用できる一方、結婚相談所は10万円以上の初期費用がかかるので、ややハードルが高い。

ただし、結婚相談所とマッチングアプリの最大の違いは、「嘘がつけない」ことだ。

2024年12月時点で、IBJに加盟している結婚相談所数は全国4768社、登録会員数は10万6358名。

独身証明書、年収証明書、資格証明。 プロフィールには裏付けが必要で、誇張や虚偽は通用しない。

「都市伝説のような話ですが、マッチングアプリでは、会員登録している“医者”の数が、医師免許の数を超えたなんて話もあります。また、結婚相談所であればドタキャンがほぼなく、確実に出会えるという点も大きいです」

くじらさんは、結婚相談所を「最後の砦」ではなく、恋愛が苦手な人ほど最初に使うべき手段だと考えている。

「逆転の発想で、最後の砦どころか『最初の手段』です。むしろ恋愛に苦手意識がある人や恋愛経験に乏しい人ほど、一人で戦うマッチングアプリよりいろいろ相談できる担当者がいる結婚相談所をオススメしたいです。

特に女性の場合、若いうちに動いた方が選択肢は広がりやすいのは事実です。ただ、それは“価値が下がる”という意味ではなく、“自分に合う人を選びやすい時期”という意味だと考えています。

男性のスペックも高く、これまで仕事一本で恋愛や結婚に時間を割かなかった人も多いので、女性にとっては選び放題です」

若い世代へのメッセージ

最後に、若い世代へのメッセージを尋ねると、くじらさんはこう語った。

「縁があれば、ごちゃごちゃ考えずに恋愛してみた方がいいと思います。恋愛は楽しいけど、同時に苦しいもの。恋愛や結婚を“いい人探し”だと思っている人が多いですが、そうじゃない。成功も失敗もない。ただ経験があるだけです。

しかしその過程で、自分がどういう人間か、他人がどれほどコントロールできない存在かが分かってきます」

その経験が、人の人生を少しだけ豊かにする。 それが、くじらさんが一貫して伝え続けているメッセージだった。

