ふるさと納税だけじゃない！意外と知られていない「節税対策」

物価上昇が続く中、「少しでも手取り金額を増やしたい」と切実に感じている人、節税対策を兼ねてふるさと納税やiDeCoをやっている人も多いのではないでしょうか。

一方で、「せっかくお給料が上がったのに、肝心の手取りがほとんど増えない……」という声もよく聞きます。実際に、給与が上がると社会保険料も増えていく仕組みになっているので、そういった意味でも手取りを増やすということは簡単ではないのが現実です。

そこで今回は、ふるさと納税やiDeCoといったポピュラーな対策はすでにやっているという人に向けて、意外と知られていない節税対策をご紹介。税金の仕組みをうまく味方につけることで、お金を賢く活用していきましょう。

節税対策の基本は「控除」を活用すること

節税対策のもっとも基本と言えるのが、所得税や住民税に設けられている「控除」の枠をきちんと、丁寧に使うことです。こうした控除には、基礎控除や給与所得控除、社会保険控除、扶養控除など、あらかじめ決められたルールと計算式に基づいて適用されるものもあれば、生命保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除のように自分で意思表示を行うことで年末調整や確定申告の際に適用されるものもあります。こうした控除を意識的に活用し、所得税や住民税を節税できれば、その分、手取り額を増やすことにつながるというわけです。

控除を活用した節税対策の中でも近年大きな注目を集めているのが、以前公開した記事でも紹介した「ふるさと納税」。名前こそ「納税」とついていますが、実際は自治体への寄付によって、所得税や住民税の「寄附金控除」の対象となり、税額から直接控除できます。返礼品も受け取れることから、節税対策として定番になっています。

ふるさと納税と並んで人気の節税対策が、以前公開した別の記事で詳しく触れた、iDeCo（個人型確定拠出年金）です。iDeCoでは、掛金が全額、「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。老後資金を準備しながらも、目先の税負担を軽くできる点が大きな魅力です。

ふるさと納税以外にもある「寄附金控除」

さて、ふるさと納税ですっかり有名になった「寄附金控除」ですが、対象となる寄付はふるさと納税以外にもあります。

そのひとつが、日本ユニセフ協会や日本赤十字などへの寄付。特定の公益財団法人や公益社団法人、認定NPOへの寄付については、「寄付した金額−2,000円」に40％をかけた金額の税額控除か、「寄付した金額−2,000円」に税率をかけた金額の所得控除か、どちらか有利なほうを選ぶことができます。所得税の税率の中心が5〜23％であることを踏まえると、多くの場合、税額控除を選んだほうが節税効果は高くなります。

それ以外の税制上の適用対象となる団体への寄付については寄付金額から2,000円を差し引いた金額が所得控除の対象となります。言い換えると、すべての団体への寄付が対象になるわけではありません。寄付型のクラウドファンディングであっても、多くが控除の対象にならないので注意が必要です。寄附金控除の対象になるかどうかはウェブサイトの説明ページやよくある質問のページに明記されていますので個別に確認するのがおすすめです。また、実際に控除を受けるためには、領収書だけでなく「寄附金受領証明書」などの証明書を発行してもらうことが必要です。

ふるさと納税ほどの節税効果はなく、加えてお礼の品がもらえてお得といった仕組みではありませんが、社会貢献をしながら税金の負担を抑えられるのは大きな魅力といえるでしょう。

政党や政治団体への寄付も控除の対象になる

日本初の女性の首相の誕生とも相まって、急激に政治への注目が高まっていますよね。実は、政党や政治団体への寄付（個人献金）も、寄附金控除の対象になります。

政党や政治団体への寄付についても、税額控除か所得控除を自分で選択することができます。税額控除の場合は、「寄付した金額−2,000円」に一律で30％をかけた金額、所得控除の場合は「寄付した金額−2,000円」に税率をかけた金額が控除できます。

最近では多くの政党がネットでの献金を受け付けており、1回数百円からクレジットカード決済で寄付ができる政党もあります。また、政治資金団体への寄附も、寄附金控除の対象となる場合があります。政治参加の方法のひとつの選択肢として知っておいてもいいかもしれません。

不動産投資が「節税対策」になる理由

「節税対策として投資用マンションを買った」――そんな話を周りから聞いたことがある人もいるかもしれません。不動産投資も税金の仕組みを活かした節税策のひとつです。

収入が給与所得だけの場合、たとえ何箇所から収入を得ていても確定申告の際に「経費」を計上することはできません。でも、不動産の賃貸によって得られた不動産所得がある場合には、それにかかった経費を計上することができます。

不動産投資が広く節税対策として活用されるのには、大きな理由があります。それが建物の「減価償却費」。不動産投資では、家賃収入から経費を差し引いた不動産所得に対して税金がかかりますが、この経費には、管理費や修繕費、不動産ローンの金利などに加えて、減価償却費も含まれます。

鍵を握っているのは「減価償却費」

減価償却費という言葉に馴染みがない人も多いかもしれませんが、簡単に言えば、「建物の価値の目減り分」を、耐用年数に応じて毎年「経費」として計上するものです。つまり、実際にお金が出ていくわけではないにもかかわらず経費として計上できるため、計算上は、不動産所得を大きく圧縮したり、場合によってはマイナスにしたりできるというわけです。不動産所得がマイナスになれば、給与所得と損益通算することができるので、給与所得から源泉徴収された税金を取り戻すことができる可能性があります。この減価償却の仕組みが、不動産投資が節税対策の定番になっている大きな理由のひとつです。

ただし、節税という大義名分のもと、実際のお金の流れもマイナスになってしまっては本末転倒です。不動産投資にチャレンジするのであれば、営業マンにおすすめされた物件に飛びつくのはNG。徹底した情報収集と綿密な資金計画が欠かせません。

副業での収入は経費が計上できる

不動産投資はハードルが高いな……という場合でも、経費を計上できるチャンスはあります。それが、副業による収入があった場合です。

たとえ副業ではあっても、それが給与としての収入だった場合には経費を計上することはできませんが、原稿執筆やイラスト、翻訳、ちょっとしたコンサルティングなどによるものであれば、多くの場合、「雑所得」として扱われます。雑所得を含む給与以外の所得が年間20万円以下であればそもそも確定申告は不要ですが、それを超えた場合には、確定申告の際に、その収入を得るためにかかった費用（参考書籍代、ソフトウェア代、打ち合わせのための交通費やカフェ代など）が経費として計上できます。経費を計上すれば、その分、雑所得の金額が減るので、税金も少なくて済みます。

また、これらの収入がまとまった金額になり、事業規模であるとみなされた場合には、雑所得ではなく事業所得として扱われます。事業所得については、不動産所得と同様に給与所得との損益通算ができるので、計上できる経費が多ければ、給与所得から源泉徴収された税金の一部を取り戻すことができます。

このように、確定申告と関連するものだけを挙げてみても、さまざまな節税対策があります。「節税ありき」で余計な出費を増やしてしまうのは避けたいところですが、そもそも興味があったこと、やりたかったことでお金を稼いだり使ったりして、結果として節税にもつながれば一石二鳥！と言えるのではないでしょうか。

