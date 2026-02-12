総選挙も終わり、良くも悪くも日本が大きく動き始めている。こんなときだからこそ、本を読み、知見を深めていきたい。おすすめの新刊を紹介します。

『今は何時ですか？』丸谷才一／新潮社／2530円

表紙でいっきに英国に連れて行かれる。丸谷氏（1925〜2012年没）は日本におけるモダニズム文学の継承者だった。表題作はこう。作家の百合子は文学好きの進藤と男女の仲になるが、彼は不意に失踪。12年後百合子は供養のために短編を書き上げる。第4編「茶色い戦争ありました」は玉音放送に先立ち、その内容が書かれた新聞を売る娘を描くSF的作中作。改めて氏を偲びたい。

『火葬秘史 骨になるまで』伊藤博敏／小学館／1980円

お墓不要論が活発。が、葬送や祈りは人間固有の文化。本当になくていいのか。そんな視点からこの取材は始まる。天皇家の土葬と火葬の歴史（上皇ご夫妻は火葬をご希望）､神道が持つケガレの概念（差別の温床に）、自治体（公営か民営か）によって違う火葬料金、M＆Aの標的（火葬場の商品化）になった東京博善の歩みなど、この濃密なノンフィクションには日本史探訪の余禄も。

『よき時を思う』宮本輝／集英社文庫／1034円

東京の四合院造りの敷地に住む金井綾乃。彼女は滋賀で教師をしていた祖母の徳子から名品の硯を譲られる。徳子は90歳の記念に豪華な晩餐会を計画していた。その前後で紐解かれる徳子や金井家、ゆかりある人々との逸話。時間の流れも贅沢なら当日のメニューも絢爛。善き人、佳き品、良き時間。それらが大集結する物語で、題名は読者が読後にもらす満足の溜め息でもある。

『真珠とダイヤモンド』桐野夏生／毎日文庫／上巻990円、下巻935円

1986年、バブルの上り坂で福岡の証券会社に入社した高卒の水矢子、短大卒の佳那、無名の四大卒の営業マン望月。三人とも上京を夢見る。水矢子は大学進学で、美貌の佳那と野心家の望月はさらなる成功を目指して。法外な高値を付けたNTT株騒動の後、物語は東京が舞台となる下巻へ。札束舞う当時のエロさとグロさ、三人を襲う運命の非情さに言葉をなくすバブル鎮魂歌だ。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年2月19・26日号