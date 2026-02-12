「刀ミュ」はなんの略？大人気の2.5次元ミュージカル！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「刀ミュ」はなんの略語？
「刀ミュ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、日本刀を擬人化した人気ゲームのミュージカルです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ミュージカル『刀剣乱舞』」を略した言葉でした！
刀ミュとは、株式会社ネルケプランニングが制作を手掛ける、人気ゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』を原作とした「ミュージカル『刀剣乱舞』」のこと。
実在する国宝や重要文化財の名剣を擬人化した「刀剣男士」たちが、日本の歴史上の合戦場に出没する敵を討伐していく物語で、2.5次元ミュージカルとして、歴史ドラマとライブパートが融合した二部構成が特徴ですよ。
一方で、株式会社マーベラスが制作を手掛ける、「刀ステ」と呼ばれる「舞台『刀剣乱舞』」も人気です。
刀ミュのようなライブパートはほとんどなく、セリフで芝居が進むストレートプレイではありますが、その分ダイナミックな殺陣が見どころで、役者の演技力で多くのファンを魅了しています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
