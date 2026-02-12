「刀ミュ」はなんの略？大人気の2.5次元ミュージカル！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「刀ミュ」はなんの略語？ 「刀ミュ」はなんの略か知っていますか？ ヒントは、日本刀を擬人化した人気ゲームのミュージカルです。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ミュージカル『刀剣乱舞』」を略した言葉でした！ 刀ミュとは、株式会社ネルケプランニングが制作を手掛ける、人気ゲーム『刀剣乱舞-ONLINE-』を原作とした「ミュージカル『刀剣乱舞』」のこと。 実在する国宝や重要文化財の名剣を擬人化した「刀剣男士」たちが、日本の歴史上の合戦場に出没する敵を討伐していく物語で、2.5次元ミュージカルとして、歴史ドラマとライブパートが融合した二部構成が特徴ですよ。 一方で、株式会社マーベラスが制作を手掛ける、「刀ステ」と呼ばれる「舞台『刀剣乱舞』」も人気です。 刀ミュのようなライブパートはほとんどなく、セリフで芝居が進むストレートプレイではありますが、その分ダイナミックな殺陣が見どころで、役者の演技力で多くのファンを魅了しています。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・ミュージカル『刀剣乱舞』公式サイト

・舞台『刀剣乱舞』

・『J-CAST ニュース』

ライター Ray WEB編集部