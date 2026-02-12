『DayDay.』『THE TIME,』などに出演するフリーアナウンサー・望月理恵（54）。「奇跡の50代」とも言われる彼女だが、「運動は一切していない」「40代半ばから更年期が始まった」と赤裸々に語った。放送作家の山田美保子氏が、望月の"美しさの秘訣"を尋ねた。【前後編の前編】

「奇跡の〇歳」──ニュース・情報系の番組出演者で、長年この言葉を独り占めしてきたのが「モッチー」こと望月理恵だろう。

2月6日発売の『週刊ポスト』の巻頭グラビアを文字通り奇跡的に若々しい肢体と美貌で飾った望月は2日後の2月8日、54歳の誕生日を迎えた。

「こういう年齢でこんなに華やかなグラビアをやらせていただいて……、ありがたいことです」と微笑む望月。大きくスリットの入った黄色いドレスや大胆にレースを施した黒いドレスで、最強最長寒波の中、室外での撮影時間も数十分間あったというのに、終始笑顔。カメラマンやヘアメイク、スタイリストらとコミュニケーションをとりながら和気藹々と撮影に臨む姿は、テレビ局での打ち合わせや本番中に見かける「モッチー」そのものだ。

大きな瞳が印象的な柔らかな顔立ちで、手脚が長くてスリム。どこからどう見ても50代半ばとは思えない。

「確かによく皆さんから『若い』と言っていただくんですけれど、私、ゴルフをするぐらいで他の運動は一切やっていないんです。ヨガとかピラティスとかを『やってそう』とも言われるんですけれど。エステの類も通っていなくて、こうして大きな撮影などがある前日だけボディマッサージに行くぐらいです。つまりは"急場しのぎ"ですね。お酒も大好きでメチャメチャ飲みますし……。

でも！ 食事には気を付けています。発酵にハマっていまして、発酵玄米用の炊飯器で玄米を炊いて、お味噌も年に1回、5〜6kg作って、それでお味噌汁を作って、ぬか床では野菜を漬けて、梅干しも作って……。やはり、この仕事は外食が多くなりますし、仕事先ではお弁当を出していただくので、自炊で『整える』ようにしているんです。家では、玄米ご飯とお味噌汁と、ちょっとお魚を焼いたり、小さなお肉を食べたり……、今日は胃が重いなとか、体が動きにくいなというときは食事でバランスをとっています」

「気が付けば最年長」

そんな望月も、40代半ばから更年期に苦しんできたという。

「いまもガッツリ更年期です。46歳ぐらいから始まって、一旦少し落ち着いたんですけれど、また出てきてしまって……。例えば朝、マグカップを取ろうとすると落としてしまうんです。いわゆる"こわばり"ですね。朝、起きるのもしんどいですし、情緒も不安定になりがちです」

仕事場での彼女を見る限り、そのような症状は全く感じられず、気づかなかったが……。

「更年期だけではありません。『悩みがなさそう』とも言っていただくんですが、落ち込みやすいし気にしぃなので、特に仕事の後はけっこう落ちてしまって、日記に反省文をつけるぐらいです。いつまで仕事を続けていけるのだろうといった不安も正直ありますよ。

今も、スタッフや視聴者の皆さんは『もっと若い子がよかっただろうな』とか、『私ではなく、あの子が相応しいと思われてるんだろうな』とか感じながら自分で自分を応援しながらやっています。でも思い起こせば、20代でも30代でも不安はありましたからね。いつでも悩みは尽きませんね。今あるお仕事に感謝して頑張っていきたいです」

それでも、視聴者や共演者から「モッチー」「モッチーさん」と呼ばれ、愛され続けた『ズームイン‼サタデー』（日本テレビ系）を2022年3月で卒業した後も、彼女へ生放送や情報番組からのオファーが絶えることはない。出演者が全体的に若い『DayDay.』（日本テレビ系）や『THE TIME,』（TBS系）の現場からは、「モッチーさんが居てくれて助かっている」という声が多く聞こえてくる。

「気が付けばどの番組でも年齢が上のほうなんです。"安定感"という部分で出していただけているんでしょうか。ただ不安な時もたくさんあります。安住さんはCMに入った瞬間に「いまのよかったですよ」とか、心配そうな顔をしていると「大丈夫」とOKポーズを出してくれたりするんです。しかもスタジオにいるとよく目が合うんです（笑）。それは私にだけじゃなくみんなに対してで、周りを見ている方だと本当に学ばせて頂いています。私も私にしか出せない言葉や空気でもっと番組の役に立ちたいです」

謙遜しながらも番組での自分の役どころを冷静に語る望月。後編では、取締役を務めている自身の事務所での働きぶりを語っている。

