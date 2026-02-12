【九段下・カフェミエル】「友人と語らう日」に行きたい純喫茶

長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第12回目は「友人と語らう日に行きたい純喫茶」について。

写真はすべて著者撮影

誰かとお茶をするならば

誰かとお茶をするなら、いつもとは少し違った風景が楽しめる場所がいい。例えば、千鳥ヶ淵を目指す人たちをやさしく迎え入れてくれるような場所にある『ミエル』。

どこかの国のおもちゃ箱に迷い込んでしまったような店内を照らすのは、アンティークランプの灯りたち。壁に飾られた歴代のイヤープレートが控えめな光を跳ね返し、かつて誰かの宝物だった木馬やピエロたちが、今はここで静かな余生を過ごしている。

ふとした寂しさの味

「ここに一緒に来たかったんだ」向かい合う友人にそう伝えると同時に、店で焼き上げるという自家製ケーキが運ばれてくる。心に溜まった疲れを少しずつ溶かしてくれるような丁寧なあまさ。いつも笑っている人が、ふとしたときに見せる寂しそうな瞬間……。そんな味がする珈琲をそっと飲む。

目の前の大きな窓の向こうには、今はまだ静かに枝を広げる遊歩道。「春になるとあのあたりが桜色に染まるんだよ」そんなことを話しながら、とりとめのない会話に花を咲かせる。

次の季節を待つために

ここは、ただお喋りを楽しむためだけではなく、心の中で次の季節を待つための大切な居場所。いつの日か、あの人も私もいなくなってしまう。だからこそ、巡り来る春を想像しながらこんな風に過ごすひとときは、変わらない未来を迎えるための静かな約束になる。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#12

【カフェ ミエル】

東京都千代田区九段南２丁目２−８ 松岡九段ビル 1F

