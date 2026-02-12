【ばけばけ】島根県にいまも伝わる「賽の河原」で小泉八雲が見た「死んだ子どもの仕事」の痕跡

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。なぜ八雲は、日本人の暮らしや心を、日本人以上に深く見つめ、描き出すことができたのか――。

ドラマの放送に合わせて、民俗学者・畑中章宏が満を持して書き下ろした“小泉八雲入門の決定版”『小泉八雲 「見えない日本」を見た人』（光文社新書）より、一部を公開する。

子どもたちの死霊が洞窟のなかに積み上げた小石

「子供たちの死霊の岩屋で――加賀の潜戸（くけど）」は、松江滞在時の八雲にとって、最も印象に残った旅のひとつを記録にとどめた一編である。

加賀（かか）の潜戸は島根県松江市北部、日本海に面する潜戸鼻（くけどのはな）にある。潜戸とは洞窟のことで、日本海の荒波や強風が岩盤を長い歳月をかけて浸食していったことによって形成された。

海寄りの新潜戸（しんくけど）と陸寄りの旧潜戸があり、3つの入り口がある新潜戸は、内部がトンネルのように連結された全長200メートルの海中洞窟で、また『出雲国風土記』によると、佐太大神（さだのおおかみ）（佐太神社の祭神）の生誕地とされている。

旧潜戸は、狭隘（きょうあい）な入り口をもつ洞穴で、中には仏になった子どもたちが親を慕って小石を積み上げたと伝えられる賽の河原がある。

「子どもたちの足跡」に八雲は何を見たか

旧潜戸洞窟の斜面は、崩れたり、壊れたりした墓のような形のもので蔽（おお）われている。それらは時間をかけて小石や石を積んで造った小さな塔である。八雲を運んできた俥屋（くるまや）は、信心深そうな微笑を浮かべて、「死んだ子どもの仕事」、「これはみんな死んだ子どもたちの仕事」と言う。

その砂の上に、子供たちが裸足で歩いて軽くつけた、長さ八―十センチメートルほどの足跡（あしあと）が見えた。子供たちの亡霊の足跡だ。婆さんによると、早くに来れば、足跡がもっと見られるという。子供たちの霊が足跡を残すのは夜で、天井から滴（したた）る水や露で土が湿っているときなのだが、日が出てきて暖かくなると、砂や岩が乾いてしまい、小さな足跡は消えてしまうらしい。今は三つしか足跡は見えないが、不思議なほどくっきりとついている。ひとつは洞壁の方を向き、残りのふたつは海を向いている。それに、岩棚や出っ張った岩の上など、洞内のあちこちに、子供用のかわいい草履が置かれている。子供たちが石で足を怪我しないようにと、参拝者がお供えしたものらしい。それでも子供たちの足跡は、裸足で歩いたものばかりだ。 （「子供たちの死霊の岩屋で――加賀の潜戸」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

小さな子どもの魂をどのように弔（とむら）うか。生まれた子どもが順調に育つとはかぎらなかった民俗社会で、彼らはどこかで生きているという信心は、私たちの死生観の根底に横たわっている。幸福な幼年時代、少年時代を送ったとはいえない八雲にとって、潜戸は自らの原郷に思えてならなかったのだろう。

