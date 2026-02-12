ハイランダーBEVを2026年後半より北米投入

トヨタの北米事業体であるトヨタ・モーター・ノースアメリカ（TMNA）が日本時間の2月11日に、米国カリフォルニア州オーハイにおいて、3列シートSUV『トヨタ・ハイランダー』のバッテリーEV（BEV）モデルを世界初披露した。

この取り組みはトヨタの『マルチパスウェイ』戦略の一環として、地域ごとのニーズに応じた電動車の選択肢を提供するものであり、北米においてのBEVラインナップの拡充を意味するものである。



トヨタ・ハイランダーBEVモデル（北米仕様）。 トヨタ

『ハイランダー』に新たに設定されたBEVモデルは、『bZ（bZ4X）』、『CH-R』、『bZウッドランド（bZ4Xツーリング）』に続く北米におけるBEVの第4弾として、ケンタッキー州の工場で生産、2026年後半からの販売を予定している。

ハイランダーBEVモデルの特徴

新型トヨタ・ハイランダーBEVモデルは、広い室内空間と優れた走破性を備え、都市部からアウトドアまで幅広い用途に対応するSUVである。

搭載されるリチウムイオンバッテリーは街乗り向けの76.96kWh仕様と、長距離移動やアウトドアを想定した95.82kWh仕様をラインナップし、駆動方式はFWDとAWDを用意する。



トヨタ・ハイランダーBEVモデル（北米仕様）。 トヨタ

大容量バッテリーの採用とeアクスルの高効率化などにより、航続距離は最大で515km（95.82kWh・AWDモデル）以上を目標に開発が進められている。

また『バッテリープレコンディショニング』機能の採用により、バッテリー温度の最適化を図り、冷間時でも急速充電時間を約30分に短縮されるという。

スペック

全長：5050mm

全幅：1989mm

全高：1709mm

ホイールベース：3051mm

駆動方式：FWD / AWD



バッテリー総電力量：76.96kWh / 95.82kWh



航続距離：

・76.96kWhモデル

FWD：462km

AWD：436km

・95.82kWhモデル

AWD：515km



トヨタ・ハイランダーBEVモデル（北米仕様）。 トヨタ