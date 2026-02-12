Ä«¤Ï×Ñ×Ë¡¢Ìë¤ÏÉÔÌ²¤ÎÍ×²ð¸î2¤ÎÊì¡Ä¡Ö¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤À45ºÐIT¼Ò°÷¡¢¥Ç¥¤½µ3²ó¤È½µ2²óÄ«Ìë¤ÎË¬Ìä²ð¸î¡ÜºßÂð¶ÐÌ³¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿Æü¾ï¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î²òÀâ¡Û
ÅìµþÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤«¤éÍ×²ð¸î2¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊì¿Æ¡Ê75ºÐ¡Ë¤ÎºßÂð²ð¸î¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ëÄ«Êý¤Î×Ñ×Ë¤äÌë´Ö¤ÎÉÔÌ²¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½é¤Ï¼«¿È¤â¿çÌ²ÉÔÂ¤Ç¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¡¢²¿¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ÇÁêÃÌ¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤é¡¢Î¾Î©¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ð¸îÎ¥¿¦¤Î¸½¼Â¤È2025Ç¯ÌäÂê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó10Ëü¿Í°Ê¾å¤¬²ð¸î¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë2022¡ÊÎáÏÂ4¡Ë Ç¯½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Ç¯´Ö¤Ç²ð¸îÎ¥¿¦¤·¤¿¿Í¤Ï10Ëü6000¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á½÷À¤¬Ìó77%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸î¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î7³ä¤¬40Âå¤«¤é50Âå¤È¤¤¤¦¡¢Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¹¤Ù¤Æ75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿¤éÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÊ¿Æü¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦Ä«
5»þ30Ê¬¤Ëµ¯¾²¡£Êì¿Æ¤Î×Ñ×ËÂÐºö¤Î¤¿¤á¤ËÁáµ¯¤¤·¡¢¿È»ÙÅÙ¤äÄ«¿©¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£6»þ¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤òµ¯¤³¤·¡¢Ä«¿©¤Î²ð½õ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½µ2²ó¡¢²ÐÍË¡¦ÌÚÍË¤ÎÄ«7»þ¤Ë¤Ï¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ËÊì¿Æ¤Î¿È»ÙÅÙ¤äÄ«¿©²ð½õ¡¢ÉþÌô²ð½õ¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÄ«¤Î¶ÈÌ³³«»Ï½àÈ÷¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüÃæ
7»þÈ¾¤´¤í¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£·îÍË¡¦¿åÍË¡¦¶âÍË¤Ï¡¢Ä«9»þ¤ËÁ÷·Þ¼Ô¤¬ÅþÃå¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£»ÜÀß¤Ç¤ÏÆþÍá²ð½õ¤ä¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢µ¡Ç½·±Îý¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Í¼Êý¡ÁÌë
Êì¿Æ¤Îµ¢Âð¤Ï16»þ¤´¤í¡£15Ê¬¤Û¤ÉÊì¿Æ¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ»ÜÀß¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¹¤¼è¤ê¡¢Ï¢ÍíÄ¢¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂÎÄ´¤ä¿©»ö¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£16»þ30Ê¬º¢¤Ë¤Ï¶ÐÌ³¤ò½ªÎ»¤·¡¢Í¼¿©¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Ä´Íý»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½µËö¤Ëºî¤êÃÖ¤¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂðÇÛÊÛÅö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18»þ¤´¤í¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤Î²ð½õ¤ò¤·¤Ä¤Ä°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍ¼¿©¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Êì¿Æ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤²ÐÍË¡¦ÌÚÍË¤ÎÍ¼Êý18»þ30Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬Êì¤ÎÍ¼¿©²ð½õ¤ÈÆþÍá²ð½õ¡¢½¢¿²½àÈ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢1Æü¤Î¤¦¤ÁÄ«¤ÈÌë¤Î2²ó¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë²ÐÍË¡¦ÌÚÍË¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤Î´Ö³Ö¤ò2»þ´Ö°Ê¾å¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ²ð¸îÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÊì¿Æ¤Î½¢¿²½àÈ÷¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤¬20»þ¡£×Ñ×ËËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¸¼´Ø¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ìë´Ö¤Î¸«¼é¤ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éô²°¤Î¾ÈÌÀ¤òÄ´À°¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ê¡¢ÍâÄ«¤Î¤¿¤á¤Ë22»þº¢¤Ë¤Ï½¢¿²¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢1Æü¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç§Äê¸å¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡ÊÎáÏÂ7Ç¯»þÅÀ¤ÇÈñÍÑÌµÎÁ¡Ë¡£Í×²ð¸î2¤Î»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤Ï·î³Û19Ëü7050±ß¤Ç¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¸¶Â§1³ä¤Ç¤¹¡£
¢¦¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊÄÌ½ê²ð¸î¡Ë
½µ3²ó¡¢ÄÌ¾ïµ¬ÌÏ·¿¤Î»ÜÀß¤ÇÍøÍÑ»þ´Ö¤Ï7»þ´Ö¤«¤é8»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ÏÌó718±ß¡ÊÍ×²ð¸î2¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÆþÍá²ð½õ¤ä¸ÄÊÌµ¡Ç½·±Îý²Ã»»¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÁíÈñÍÑ¤ÏÌó1800±ß¤È¤Ê¤ê¡¢·î12²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ç·î³ÛÌó2Ëü1600±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦Ë¬Ìä²ð¸î¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ø¥ë¥×¡Ë
¿ÈÂÎ²ð¸î30Ê¬°Ê¾å1»þ´ÖÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤Ï1²ó¤¢¤¿¤êÌó387±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÁáÄ«¡Ê6»þ¡Á8»þ¡Ë¤ÈÌë´Ö¡Ê18»þ¡Á22»þ¡Ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÁáÄ«¡¦Ìë´Ö³äÁýÎÁ¶â¤È¤·¤Æ´ðËÜÎÁ¶â¤Î25%¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ÏÌó484±ß¤Ç¤¹¡£²ÐÍË¡¦ÌÚÍË¤ÎÄ«¤ÈÌë¡¢·î16²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ç¡¢·î³Û¤ÏÌó7744±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦²ð¸îÍÑÉÊ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë
×Ñ×Ë´¶ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤ä²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³ÛÌó5000±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï1³ä¤ÎÌó500±ß¤Ç¤¹¡£
¢¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑ
¤ª¤à¤ÄÂå¤¬·îÌó8000±ß¡¢ÇÛ¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½µ3²ó¤Ç·îÌó1Ëü2000±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï²ð¸îÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î¤¿¤áÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¤à¤ÄÂå¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»æ¤ª¤à¤Ä»Ùµë»ö¶È¤È¤·¤Æ½õÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î·î³Û²ð¸îÈñÍÑ¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢¹ç·×Ìó4Ëü9844±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÆÍÈ¯Åª¤Ê°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþÈñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢·î³Û6Ëü±ß¤«¤é7Ëü±ßÄøÅÙ¤¬¼ÂºÝ¤Î»Ù½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿Î¾Î©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤È²ð¸î¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³èÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¹©É×¤ÎÎã¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¶ÈÌ³¤Î¸«¤¨¤ë²½
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËèÆü¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð¤ä¿ÊÄ½¾õ¶·¤Î¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Î³èÍÑ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ð¸îµÏ¿¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Î¾õÂÖ¤ò´ÉÍý¤·¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¾ðÊó¶¦Í¤â±ß³ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î¹©É×
²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¡¢Çº¤ß¤ä¹©É×¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¤Ë¡¢Æ±¤¸Î©¾ì¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ä¡¢´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½¾¶È°÷»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊEAP¡Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ
»Å»ö¤È²ð¸î¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿»Ù±çÀ©ÅÙ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ÊÀ©ÅÙ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ
°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÄ¹93Æü´Ö¤ÎµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤3²ó¤Þ¤ÇÊ¬³ä¤·¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÙ¶ÈÃæ¤Ï¸ÛÍÑÊÝ¸±¤«¤é²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢µÙ¶È³«»ÏÁ°¤ÎµëÍ¿¤Î67%¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢µëÉÕ³Û¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï·î³ÛÌó31Ëü±ß¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦²ð¸îµÙ²ËÀ©ÅÙ
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ÎÄÌ±¡ÉÕ¤Åº¤¤¤ä²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ç¯5Æü¡ÊÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤¬2¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯10Æü¡Ë¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤Î¼èÆÀ¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦»Ä¶ÈÅù¤ÎÀ©¸Â
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Î²ÈÂ²¤ò²ð¸î¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ä¿¼Ìë¶È¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÀÁµá¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ
´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢1Æü2»þ´ÖÄøÅÙ¤ÎÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¿¦¾ì¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿Í»öÉôÌç¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ºßÂð²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï²ÄÇ½
²ð¸î¤ÏÄ¹´üÀï¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ð¸îÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¤ä²ÈÂ²¡¢ÃÏ°è¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç²ð¸î¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÍ×²ð¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤´Ä¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Å»ö¤«²ð¸î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆóÂò¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Î¾Î©¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¿¦¾ì¤Î¿Í»öÉôÌç¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
