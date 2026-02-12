●きょう12日(木)は高気圧に覆われて、午後は快晴のところが多くなる予想

●日に日に気温は上昇し、週末は春先の暖かさ

●15日(日)は低気圧や前線の接近で、すっきりしない天気に



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

きのう11日(水)から西日本周辺では雲が目立っていますが、この時間は大きな天気の崩れもなく穏やかな空模様が続いています。





きょう12日(木)は午後になるほど、県内は高気圧にしっかりと覆われて安定した空模様になると見込んでいます。

山口市内では最高気温が13度まで上がる予想で、日中は日ざしの温もりもしっかり感じられそうです。





さらにあす13日(金)、あさって14日(土)と晴れ間の多い日が続く見通しで、気温も順調に上がっていきます。週末は最高気温が17度まで上がり、3月下旬並みの暖かさ。日中はだいぶ過ごしやすくなりそうです。

あさって14日(土)は秋吉台の山焼きも予定されていますが、気温も高く天気も安定しているので開催に期待が持てそうです。

15日(日)は低気圧や前線の接近により一時、天気が崩れると見込んでいます。





きょう12日(木)は日ざしがしっかり届く予想です。特に午後は快晴のところが多くなるでしょう。

一方、きのう11日(水)よりも空気が乾燥する予想です。火の取り扱いには十分注意。風邪の予防もしっかり行いましょう。





最高気温は各地13度前後。日ざしの温もりで日中は過ごしやすくなりそうです。





あす13日(金)、あさって14日(土)と県内は高気圧に覆われて、安定した空模様が続く予想です。

昼間は一段と暖かさが増し、週末の最高気温は山口市内で16～17度くらい。春先の暖かさとなりそうです。

但し、15日(日)は低気圧や前線が接近してくる影響で、すっきりしない天気になると見込んでいます。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）