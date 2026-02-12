2月12日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……牡羊座

恋の流れが思わぬスピードで動き出しそう！願っていた未来が一気に近づくような出来事も。大切なのは、自分からの素直な言葉と行動。遠慮せず、本音を伝えることで幸運の波にさらに乗れます。臆せず踏み出す勇気が、恋を後押ししてくれるでしょう。

★第2位……獅子座

最高の快調さが味わえる日！周りの目を気にする必要はありません。ずっとやってみたかったことに、今日は思い切って集中してみましょう。あれこれと手を広げるよりも、一点集中が吉。そうすることで、あなたの集中力は最大限に高まり、大きな満足感を得られるでしょう。

★第3位……射手座

これからの仕事の方向性や将来のビジョンについて、自然と考えが巡る日です。お金や仕事に関する未来の理想像を心の中でじっくり確認することで、あなたの実力が最大限に発揮される素晴らしい運気が巡っています。現状に関係なく、夢を追い続けてください。

★第4位……山羊座

恋愛面では、未来に向けた希望を素直に感じられる日です。「この人ともっと深い絆を築けそう」という確信が自然に芽生えるでしょう。大事なのは、相手を信じ、自分も信じる心。理屈を超えた自信こそが、関係を強く前進させる原動力になります。

★第5位……牡牛座

はじめてのことに触れる機会がある日。最初は緊張や不安もあるかもしれませんが、勇気を出して飛び込んでみてください。新鮮な体験を通じて、「自分って思ったよりいろんなことができる」と、自信につながる1日になりそうです。