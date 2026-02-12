¼áÍ³Èþ»Ò¡¡¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯ºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¿å¤Ë¸å²ù¡ÖÆóÅÙ¤È¿æ¤¯¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¼áÍ³Èþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯ºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿å¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¿Åß¤Î²¹ÀôSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¹Àô¹¥¤¤Î¥²¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£15Ç¯Á°¤Ë²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢²¹Àô¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¼á¤¬¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯·²ÇÏ¤Î²¹Àô¤ÎÈÖÆ¬¤µ¤ó¤¬¡È¤¦¤Á¤Î²¹Àô»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£2¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£À¨¤¤ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È²È¤Ç¤â²¹Àô¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î?°û¤à¤Î?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¼á¤Ï¡Ö°û¤ó¤À¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Ë¿æ¤¤¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î²¹Àô¤Î¿å¤¬¡ÖÎ²²«Àô¤Ê¤Î¤Ç¥¯¥µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó¤½¤ì¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Î?¡×¤È»×¤ï¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼á¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¿æ¤¯¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£