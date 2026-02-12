◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー ジャンプ 混合団体(大会5日目/現地10日)

スキージャンプ混合団体で、日本が同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得。4年前の悪夢を振り切った悲願のメダルに、郄梨沙羅選手はかつての戦友とうれし涙を流しました。

長く日本のスキージャンプ界をけん引してきた郄梨選手。2022年の北京五輪で混合団体に出場すると、1回目で103mのビッグジャンプを見せます。しかし、2回目を前にスーツ規定違反で失格に。日本チームも奮戦したものの、結果は4位とメダルに届きませんでした。

団体を終えて「期待に応えられなかったので、本当に申し訳ない気持ちでいっぱい」と下を向いた郄梨選手。しかし、当時の団体メンバーだった伊藤有希選手は「絶対に彼女の責任ではないですし、絶対に自分を責めないでほしい」と話し、会場で涙する郄梨選手に寄り添っていました。

2025年10月、北京五輪後の心境について「北京のあと進退を考える時期もありながら、やめたからといって、一緒に戦ってくれたチームの皆さんへの償いにはならない」と明かしていた郄梨選手。頭に『引退』の2文字が浮かぶ中でも、チームのためにと前を向き続けました。

そして、迎えたミラノ五輪でのスキージャンプ混合団体。郄梨選手は4年前の悔しさを晴らすようにチームをけん引します。銅メダル獲得後には、会場に駆けつけた北京五輪での戦友、伊藤選手と喜びのハグ。北京五輪とは違ってうれし涙を見せる郄梨選手に、伊藤選手も目を潤ませながら「よかった！頑張った頑張った、すごくよかったよ」と声を掛けました。

4年前の悪夢を打ち破った悲願のメダルに、郄梨選手は「間違いなく今日のメダルが今まで人生の中でとったメダルで一番うれしい。本当に一人でとれるメダルではなく、たくさんの人に支えてもらった。ここに立たせてもらえることは4年前には考えられていなかったので、まずは戻ってこられたことに感謝の気持ちでいっぱいです」と述べました。