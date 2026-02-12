現役引退を発表したパリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さん（33）が2026年2月7日、自身のインスタグラムを更新。新しいシューズを合わせたランニングコーデを披露した。

「ランニングシューズを新調しました！」

角田さんは、「ランニングシューズを新調しました！」といい、ポニーテールのヘアスタイルでアディダスのシューズを履いたランニング姿を投稿。「軽さにびっくり」と語り、「それなのに安定感もしっかりあって、ランニングにぴったり」とつづっていた。

「靴を新しくすると夜でも走りにいきたくなりますね！」といい、「シンプルなデザインで、日常使いもできるのが嬉しい一足です」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーのパーカーとショートパンツを着用。足元にはアディダスのシューズを合わせ、靴紐を結んでいるところがとらえられている。3枚目では、膝に手を置き、ストレッチをする様子を披露していた。

この投稿には、「髪型も可愛すぎます」「ランニングスタイルも可愛いすぎる〜」「ポニテ可愛すぎ」「やっぱ可愛い やっぱかっこいい」「かっこいい！」といったコメントが寄せられていた。