【弱弾道卒業】手元をヘッドより前に出すだけ！ロフト角を最適化して飛ばすテクニック【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【アドレスの勘違い2 アドレスの姿勢】ハンドレイトに構えるから弱々しい弾道になる

ハンドファーストでロフトを立てて構える

構えたとき手元の位置が真ん中寄りになるのも、飛距離をロスする原因です。このようなハンドレイトの形になるとロフトが寝て球が上がってしまいます。また、アドレスで肩が開き、カット軌道になりやすくなります。

一方、プロは、手元を左太モモ付根辺りに置き、ロフトを立てて構えます。これが正しいハンドファーストの形で、インパクトでもこれを再現しています。まずは鏡の前で、ハンドファーストのインパクトの形を作り、構えもそれに近づけましょう。

これがアマ！エラーNG：手元が右寄りのハンドレイトになるとロフトが寝てロフト角が大きくなる

手元が右だとロフトが寝てしまうので、ボールが高く上がって強い弾道にならない

【check】

手元の位置が右太モモ付け根辺りにあると、ロフトが寝てボールが上がるほか、右ヒジが伸びるのでインパクトで強く押せなくなる

これがプロ！対策OK：手元を左太モモ付根付近に置きヘッドよりも前に出して構える

構えたときから手元を左に置き、インパクトでもこの形を再現することが大事

【Point】アイアンで飛ばすためにはロフトを5～7度立てることが大事

【check】

手元を左太モモ付根に置けば、手元がヘッドより前に出たハンドファーストの構えになり、ロフトが立つし、球を強く押せる

memo

左ヒジをまっすぐ伸ばし右ヒジを曲げてハンドファーストの形にするだけで、インパクトが分厚くなります。

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹