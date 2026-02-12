園児たちが稚児姿でパレード「さげもんめぐり」街を華やかに彩る「つるしびな」も 福岡
祝日の11日は厳しい寒さが少しだけ緩んだものの、風の冷たい1日となりました。日中は晴れ間が見えた福岡県柳川市は、一足早く街がひな飾りで彩られました。
■八木菜月アナウンサー
「午後2時の柳川市です。風が吹くと少し肌寒く感じますが、こちらでは、一足早くひな祭りが行われています。」
着物の切れ端などで作られた様々な形の「つるしびな」。福岡県柳川市に江戸末期から伝わる、女の子の初節句を祝う飾り「さげもん」です。
4メートルほどの高さから下げられた、大がかりなものもあります。
ひよこやうさぎなどの布細工と、鮮やかな糸で巻き上げた「柳川まり」が下げられています。
柳川市では、恒例の「さげもんめぐり」が始まりました。
初日は、地元の子どもたちが稚児装束を身にまとい、市内をパレードしました。
■園児
「楽しみ！（衣装を着てみてどう？）うれしい！」
■八木アナウンサー
「こちらでは、ひな祭りのパレードが行われています。稚児姿の園児たちが、にこやかに進んでいきます。」
県内の11日の日中の気温は各地ともほぼ平年並みで、2月らしい冷え込みとなりましたが、沿道では多くの人がパレードを見物していました。
■訪れた人
「（妹の姿はどうですか？）かわいいです。」
「ベリーナイス！ベリービューティフル。きれいです。」
「柳川ひな祭り さげもんめぐり」は、11日から4月3日まで開かれています。