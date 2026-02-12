祝日の11日は厳しい寒さが少しだけ緩んだものの、風の冷たい1日となりました。日中は晴れ間が見えた福岡県柳川市は、一足早く街がひな飾りで彩られました。

■八木菜月アナウンサー

「午後2時の柳川市です。風が吹くと少し肌寒く感じますが、こちらでは、一足早くひな祭りが行われています。」



着物の切れ端などで作られた様々な形の「つるしびな」。福岡県柳川市に江戸末期から伝わる、女の子の初節句を祝う飾り「さげもん」です。

4メートルほどの高さから下げられた、大がかりなものもあります。



ひよこやうさぎなどの布細工と、鮮やかな糸で巻き上げた「柳川まり」が下げられています。

柳川市では、恒例の「さげもんめぐり」が始まりました。



初日は、地元の子どもたちが稚児装束を身にまとい、市内をパレードしました。



■園児

「楽しみ！（衣装を着てみてどう？）うれしい！」



■八木アナウンサー

「こちらでは、ひな祭りのパレードが行われています。稚児姿の園児たちが、にこやかに進んでいきます。」

県内の11日の日中の気温は各地ともほぼ平年並みで、2月らしい冷え込みとなりましたが、沿道では多くの人がパレードを見物していました。



■訪れた人

「（妹の姿はどうですか？）かわいいです。」

「ベリーナイス！ベリービューティフル。きれいです。」



「柳川ひな祭り さげもんめぐり」は、11日から4月3日まで開かれています。