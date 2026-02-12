21歳の現役上智大生、整形前の顔を公開 元彼の衝撃発言を告白「整形しろ」「痩せろ」
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)の#6が10日に放送され、21歳の現役上智大生が整形前の顔を公開。整形のきっかけとなった元彼の衝撃的な発言を明かした。
【写真】「整形やめたい」涙の吐露を神妙な顔で見るスタジオMC陣
#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。現役上智大学生のなの（21歳）は、中学2年生当時の“整形前の写真”を公開。
商社マンのしゅんぺい（25歳）とダンサーのロト（29歳）から整形に踏み切った理由について聞かれると、高校から大学にかけて付き合っていた元彼の存在を告白。なのは「見た目の悪口を言ってくる人だった」と振り返り、「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」「もっと痩せろ」などと衝撃的な発言を受けていたことを明かした。
その後、ロトとサウナで2ショットになった際も、「整形をしなかったら、本当に生きていなかったと思う」「死ぬくらいなら整形しようと思った」と、決死の覚悟で整形をした過去を語ったなの。元恋人の心ない言葉で傷つけられたなのの経験に、男性メンバーも神妙な面持ちで耳を傾けた。
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
【写真】「整形やめたい」涙の吐露を神妙な顔で見るスタジオMC陣
#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。現役上智大学生のなの（21歳）は、中学2年生当時の“整形前の写真”を公開。
その後、ロトとサウナで2ショットになった際も、「整形をしなかったら、本当に生きていなかったと思う」「死ぬくらいなら整形しようと思った」と、決死の覚悟で整形をした過去を語ったなの。元恋人の心ない言葉で傷つけられたなのの経験に、男性メンバーも神妙な面持ちで耳を傾けた。
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。