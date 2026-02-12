土砂降りの高速道路で事故→裸足で失踪→10年経った今も見つからず　女性が跡形もなく姿を消したミステリー事件簿【韓国】

実に奇妙な事件だ。豪雨が降り注ぐ日の高速道路で交通事故が発生し、車両はあるが、その中にいた運転手は跡形もなく消えた。数々の疑問が浮上したが、その行方は依然としてミステリーだ。

【注目】恐怖…韓国農村を襲った「毒物マッコリ事件」

最初の事故の運転手と同乗者である妻の食い違う証言、続いて現場に出動したレッカー車運転手たちの不審な行跡、彼らの疑わしい嘘など。この事件のベールは、10年以上が遥かに過ぎた今も依然として剥がされていない。

大きな事故の衝撃にも無事？すべてが疑問だらけ

2013年5月27日、慶尚南道・晋州（キョンサンナムド・チンジュ）には大雨注意報が発令されるほど多くの雨が降った。午後に入って雨足はさらに強まり、前が見分けられないほど激しく降り注いだ。この日の午後、釜山（プサン）で仕事を終えたソ氏（50代）は、妻のA氏を助手席に乗せ、自身のBMW車両を運転して居住地がある光州（クァンジュ）広域市へ向かっていた。

ソ氏は南海（ナメ）高速道路を利用し、順天（スンチョン）方面（西側）へ猛スピードで走った。午後8時ごろ、ソ氏の車両は晋州市文山邑小門里（ムンサンウプ・ソムンリ）の南海高速道路順天起点・文山（ムンサン）IC付近に進入する。

まさにその時だった。彼の車が突然雨道に滑り、ガードレールに衝突する事故を起こす。しばらくしてソ氏夫妻は車両の外に出て、BMWの破損状態などを確認していた。視界が確保されない豪雨の中で高速道路の真ん中に車を止め、人が降りた状態であったため、二次事故の危険が高かった。

案の定、約5分後、起亜（キア）のモーニング乗用車が事故で停車していたBMWとその周辺にいたソ氏夫妻を発見して急ブレーキをかけたが、雨道に滑り、向かい側の中央分離帯に追突した。2分後、後続車両の運転手が事故を目撃して通報し、続いてレッカー車が現場に到着した。レッカー車はモーニング車両を事故現場から近い文山サービスエリアに移した。

この時までも、ソ氏のBMWはそのまま事故現場にあった。午後8時20分ごろ、高速道路パトロール隊が現場に到着し、事故調査を開始する。

ところがおかしなことに、モーニング車両の運転手であるカン・イムスク氏（女性・55）がまるで消えたかのように姿を消した。事故現場にもカン氏の痕跡は見当たらなかった。車両の中には携帯電話・財布・靴などの所持品がそのまま置かれていた。

おかしな点は他にもあった。モーニング車両はフロントガラスが外側から内側に向かってひどく破損した状態だったのだ。

通常、交通事故でフロントガラスが割れるケースは大きく分けて二つだ。内側から外側へ割れる時は、シートベルトを締めていない運転手の頭がガラスにぶつかった時だ。一方、外側から内側へ割れる時は、車の外にあった何かがガラスにぶつかった時なのだが、カン氏の車両は後者に属する。

これを裏付ける状況もある。モーニングの割れたフロントガラスの隙間に、女性の髪の毛など14片が挟まっていたが、遺伝子検査の結果、A氏のものと確認された。カン氏のモーニング車両が中央分離帯に衝突する前か後に、車の外に立っていたA氏を直接衝撃したと見られる状況だ。この時、A氏の頭がモーニングのガラスを強く叩き、その瞬間に開いたガラスの隙間に髪の毛が挟まった後、ガラスが収縮して髪の毛が固定されたのだ。

つまり、モーニングの運転手カン氏が車外の人を撥ねる大きな事故を起こし、その衝撃がガラスを粉砕するほど強かったという意味だ。このように明白な証拠が出たが、ソ氏夫妻は後から来たモーニングが自分たちを撥ねたという事実を全く認識できなかったと一貫して主張した。

ここにはまた反転がある。モーニング車両のフロントガラスに髪の毛が挟まるほどの衝突があったならば、常識的にA氏は生命が危篤か、少なくとも頭に頭蓋骨骨折や脳出血など深刻な外傷を負っていなければならない。ところが驚くべきことに、A氏は事故直後に入院せず、外見上も大きな怪我はないように見えたという点だ。医療記録を見ると、彼女は筋肉痛などを理由に軽い通院治療を受けたのが全てだった。

A氏の状態について法医学者たちも「ガラスが割れるほどの衝撃で髪の毛が抜けて挟まったのに、どうして平気でいられるのか」と不審がるほどだった。

では、カン氏の状態はどうだったのか。事故当時、モーニング車両の運転席と助手席に設置されたエアバッグはすべて正常に作動した。運転席のエアバッグ表面からはカン氏の遺伝子が検出され、カン氏が塗ったと推定される化粧品の跡もあった。これは事故の瞬間、カン氏が運転席に座っており、エアバッグが膨張して彼女の顔がエアバッグに強くぶつかったことを示している。

助手席のエアバッグが作動したことを巡り、モーニング車両にカン氏以外に同乗者が乗っていたのではないかという疑問が生じたが、料金所（トールゲート）の防犯カメラ（CCTV）分析の結果、カン氏が一人で運転中だったことが確認された。運転席と助手席の両方のエアバッグが共に作動したことから見て、事故当時の衝撃が相当なものであったことがわかる。

ところが、ソ氏夫妻は「事故直後にカン氏が車から降りて自分たちのところへ歩いてきて『大丈夫か』と尋ね、雨の降る路肩の方へ消えていった」と話した。通常、エアバッグが作動すると、その中のガスと衝撃によって運転手は一時的に意識を失ったり、顔や胸に打撲傷を負って正常な歩行が困難になる。

カン氏もまた、事故直後はしばらくこのような状態であったと推定された。このようなカン氏が、わずか数分で車内に靴まで脱ぎ捨てたまま雨の中へ消えたというのは、論理的に辻褄が合わなかった。

警察が出動するまでの12分間に何が？

事故直後、現場に警察が出動するまでには12分の空白があった。最初のレッカー車が現場に来るまでの約3分間は、ただ事故の当事者であるソ氏夫妻とカン氏だけがいた。

その後、レッカー車運転手B氏が現場に到着し、続いて3台のレッカー車が相次いで現れた。警察が来るまでの8〜9分間は、レッカー車運転手たちが現場を統制していたわけだ。

ところが、彼らの言葉と行動が怪しかった。B氏に続いて現場に2番目に到着したのはC氏だった。彼はBMWの運転手であるソ氏と普段から義兄弟のように親しくしている仲だった。最初に現場に出動したB氏の場合、事故車両を確認したにもかかわらず、警察が到着する前に現場を離脱して約10分間姿を消した後に再び現れた。彼は「他の事故がまたあるか確認しに近所をパトロールしてきた」と主張したが、豪雨が降り注ぐ高速道路で、路肩に止められた事故車両を置いてパトロールに行ったというのは常識的に理解しがたいものだった。

C氏は現場に到着した後、ソ氏と密接に会話する姿が他のレッカー車運転手たちに目撃されている。おかしなことは、彼がレッカー車運転手たちに「私がここに来たことを警察や他の人々に絶対に言うな。秘密にしてくれ」と念を押したことだ。交通事故の収拾のために来たのであれば、あえて出動の事実を隠す理由は全くなかったはずだ。

彼は警察の捜査過程で何度も証言を変えもした。最初は「モーニングの車に人はいなかった」と言っていたが、後には「カン氏が車から降りて路肩の方へ歩いていくのを見た」と従来の供述を翻した。この言葉が事実だとしても、カン氏は事故の当事者の一人だ。豪雨の中で裸足で歩いていく女性を見たのなら、当然引き止めるか助けるべきなのに、「そのまま歩いていかせた」という非常識な回答を出した。

カン・イムスク氏の事故車両（写真＝SBS『それが知りたい』放送画面キャプチャ）

このように言葉と行跡に矛盾点が見つかったため、警察はBMWにいたソ氏夫妻とレッカー車運転手など5人を対象に嘘発見器調査を実施する。その結果は驚くべきものだった。警察が事故現場に出動したレッカー車運転手たちに「カン・イムスクを見たか」と質問したところ、全員が「見ていない」と回答したが、この結果はすべて「嘘」と出た。

ソ氏夫妻にもカン氏の行方についての質問を投げかけたが、彼らの回答もまた「嘘」と判明した。現場にいた主要人物が嘘をついているということは、彼らが何かを隠していると見ることができる状況だ。しかし、嘘発見器の結果は法廷で正式な証拠として採用されていない。

生活反応が全くなく、生存の可能性は希薄

カン氏が自発的に潜伏した可能性はないだろうか。事件当日、付近で傘も差さずに雨に打たれながら路肩を歩いていた女性を見たという目撃者がおり、カン氏と外見が似ていると証言したが、カン氏であるとは確認されなかった。

失踪当時、カン氏には債権・債務があった。知人たちに約1億5500万ウォン（日本円＝約1640万円）の金を貸していた債権者であったが、本人も億単位の借金を抱えていた債務者でもあった。

事故当日には貸した金を回収するために大邱（テグ）と釜山を急いで往復したが、人々との面会は順調ではなかった。また、毎月130万ウォン（約13万円）の保険料を納付していたが、当時の経済的状況に照らせば負担の大きい金額だった。こうした理由から、一部ではカン氏が金銭的圧迫のために潜伏したか、極端な選択をした可能性を提起したりもした。

しかし、失踪以来これまで、カン氏の通信接続や金融取引など生活反応が皆無の状態だ。事実上、生きている可能性は希薄であると言える。現行法上、失踪から5年が経過すれば「失踪宣告」を通じて死亡したものとみなされる。カン氏の場合、2018年に法的に死亡したものとして処理された。

諸状況から見て、カン氏は交通事故当時に身辺に異変が生じた可能性が最も高い。事故後に予想だにしない突発状況が発生して亡くなったか殺害された場合、死体遺棄などが疑われるが、これを裏付ける証拠は出なかった。

警察はソ氏夫妻とレッカー車運転手たちを有力な容疑線上に置いて強度の高い調査を行ったが、法的処罰には至らなかった。彼らの容疑を立証するに足る証拠が出なかったためだ。当時出動したレッカー車の車内シート、フロアマット、トランクなどを精密鑑識したが、カン氏のものと思われる血痕や髪の毛などは一点も出なかった。疑わしいが決定的な証拠がないわけだ。当時の「豪雨」という天災地変と「遺体不在」という法的限界により、事件の真実もここに埋もれてしまった。

これにより、この事件は数々の疑問を残したまま、依然として未解決に分類されている。現在としては、カン氏の遺体が発見されるか、当時現場に出動したレッカー車運転手の心境の変化による決定的な証言を期待するしかない状況だ。一体誰がカン氏を消し去ったのだろうか。

●探査ジャーナル、チョン・ラギン事件専門記者

（記事提供＝時事ジャーナル）