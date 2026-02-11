「カリウムを多く含む食品」はご存知ですか？管理栄養士が徹底解説！

カリウムを多く含む食品とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修管理栄養士：

衞藤 しおり（管理栄養士）

料理教室で製菓・製パン・料理講師として大学在学中から、約10年ほど従事する。結婚と出産を機に、保育園栄養士、小学校栄養士を経験し、管理栄養士を取得する。家族や自身の体調不良をきっかけに、分子栄養学に興味を持つ。現在では、管理栄養士として特定保健指導や、子ども料理教室、子ども食堂に携わりながら、分子栄養学に関する学びや活動を続けている。

「カリウム」とは？

体の中でナトリウムとのバランスを取りながら、細胞内外の水分や血圧を正常に保つのを助けるミネラルです。筋肉や神経が正常に動くためにも働き続けている大切な栄養素です。

カリウムの一日の摂取量

食事摂取基準では目標量として、男性 3,000 mg/日以上、女性 2,600 mg/日以上が推奨されています。

カリウムを多く含む食品

ほうれん草

カリウムは水溶性のため、蒸したり電子レンジで加熱することで、カリウムの流出を抑えることが出来ます。またスープにすることで、カリウムを余さず摂取することが出来ます。

干し柿

ドライフルーツは水分が抜けて栄養素が凝縮されているため、少量で多くのカリウムを摂取できます。干し柿はその中でも加工時に砂糖を加えず、自然な果糖を含むドライフルーツです。ただし、糖質が多く含まれるため、食べすぎには注意が必要です。

アボカド

アボカドは、森のバターとも呼ばれる栄養価の高い食品です。生でサラダでも、グラタンで焼いたりしてもいいですね。一価不飽和脂肪酸も豊富な為、悪玉コレステロールを減少させ、心血管の健康維持に役立ちます。

カリウム不足を解消する方法

カリウムを多く含む食品の摂取

ほうれん草・春菊・トマトジュース・アボカド・バナナ・キウイ・干し柿・リンゴ・里芋・じゃが芋・納豆・ひじき・エリンギ・さわら・カツオ

カリウムと一緒に摂取すると効果を高める栄養素・食品

マグネシウムが豊富な食材：ナッツ類、穀類、豆類、海藻類、ほうれん草など

カルシウムが豊富な食材：乳製品、干しエビやしらす、豆類、葉物野菜など

アボカド、ナッツ、ほうれん草、チーズを使ったサラダ

ほうれん草、バナナなどの果実、牛乳やヨーグルトを使ったスムージー

干しエビ、じゃがいも、青のりのかき揚げ

しらす、海苔、ほうれん草の和え物など

マグネシウムは、カリウムの細胞内への取り込みを助けます。カルシウムはカリウムと相互に作用し、血圧を安定させる効果があります。カリウムはカルシウムの排泄を抑制するので、骨の健康維持にも効果的です。ただし、マグネシウムやカルシウムを過剰に摂取すると、カリウムの働きを阻害し、バランスが乱れる可能性があります。特にサプリメントで摂取する場合は、適量を守りましょう。

カリウムの効果を高める摂取タイミング

体内のバランスを保つため、一日の食事を通じて均等に摂取することが理想的です。運動後には汗でカリウムが失われるため、水分とともに補給すると効果的です。健康な方は特に問題ありませんが、腎機能に問題がある場合は、就寝前の摂取を避けてください。高カリウム血症のリスクがあるため注意が必要です。

「カリウム不足」についてよくある質問

ここまでカリウム不足について紹介しました。ここでは「カリウム不足」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

カリウムが多い果物を教えてください。

衞藤 しおり

アボカド・バナナ・キウイフルーツ・りんご・ドライフルーツ（干し柿など）

まとめ

糖尿病や腎疾患で腎機能が低下している場合や、心疾患がある場合、カリウム摂取の制限や管理が必要となりますので、主治医や管理栄養士の指導に従って摂取しましょう。カリウムは高血圧予防の観点からも積極的に摂りたいミネラルですが、ナトリウムが過剰になってしまっては、その効果は十分に発揮されません。塩分過多になりがちな私たち日本人の食生活の中では、塩分の摂りすぎにも注意していきたいですね。

カリウムは、様々な食品に含まれており、重度な欠乏症になることの少ない栄養素ですが、食品の加工度や生成度が上がるにつれ含有量が減少してしまいます。野菜をはじめ果実など自然な食材を積極的に取り入れながら、偏りのない食生活を意識していきましょう。

