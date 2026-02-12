Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡Ö»×¹Í¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤ËChatGPT¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È°Õ³°¤Ê»È¤¤Êý¡É
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
AI¤ò¡ÖÆ¬¤Î»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë
¡¡AI¤ò»¨ÃÌ¤ä¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡AI¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê»×¹Í¤ò¶ñÂÎÅª¤ÊÉ½¸½¤ËÀ°Íý¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î24¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¥¹¥ì¥Ã¥É¤ËÂ³¤±¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ó
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë1¹Ô¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ3¹Ô¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¸þ¤±¤Î¡¢²¿¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤«¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êý¸þÀ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ3¥Ñ¥¿¡¼¥ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê290¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë1¹Ô¡Ü²òÀâ3¹Ô¡×¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë
¡¡¤Ò¤é¤á¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤1¹Ô¤ä°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï°Õ¿Þ¤ä²ÁÃÍ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¯°Æ¼Ô¼«¿È¤â¡¢¤Þ¤ÀÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë1¹Ô¡Ü²òÀâ3¹Ô¡×¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç3ÉÃ¡¢Á´ÂÎ¤Ç10ÉÃ¤Û¤É¤Ç³µÍ×¤¬ÅÁ¤ï¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÄÏÀ¤äÉ¾²Á¤¬°ìµ¤¤Ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1¹Ô¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ò¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ï¡¢AI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ»Ë¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿°Æ¤òAI¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö²¿¤ò¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤Ç¡×¤òÊä¤¤¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ê´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï³Ë¤ò¤Ä¤«¤á¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËAI¤Ï¡¢Êý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ3¥Ñ¥¿¡¼¥ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤Æ¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤òËá¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖAI¤ò»È¤Ã¤Æ¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò¡¢µ»Ë¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤ÆËá¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÄêÃå¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¡¢¤É¤Î´ë¶È¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤ò¡¢AI¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡Ã¯¤â¤¬»×¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÅú¤¨¤Å¤é¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
¡ÒAI¤ò»È¤Ã¤Æ¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ó
¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë1¹Ô¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ3¹Ô¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¸þ¤±¤Î¡¢²¿¤Ç¡¢ÁÀ¤¤¤Ï²¿¤«¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Êý¸þÀ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ3¥Ñ¥¿¡¼¥ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãAI¤Î²óÅú¡ä
Î»²ò¤Ç¤¹¡£Êý¸þÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÑ¤¨¤¿3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç½ñ¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¡ÖÃ¯¸þ¤±¡¿²¿¤Ç¡¿ÁÀ¤¤¡×¤¬¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÉÅÁ¤ï¤ë²¹ÅÙ´¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¡§¾å»Ê¡¦²ñ¼Ò¤È¤Î¡ÖÀÜÂ³¡×¤ò¶¯¤á¤ëÊý¸þ
AI¤¬¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¡ÖÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÔËþ¡×¤òËÝÌõ¤¹¤ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÀß·×
¡¦¼ã¼ê¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¡¢ÆüÊó¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦´ÊÃ±¤Ê¿¶¤êÊÖ¤êÆþÎÏ¤òAI¤¬²òÀÏ
¡¦ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ä´üÂÔ¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡¦¾å»Ê¤ä¿Í»ö¤¬¡ÈÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¡É¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Æ¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤
¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¡§¼ã¼êËÜ¿Í¤Î¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¡×¤ò¼´¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ
¡Ö¼«Ê¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡©¡×¤òAI¤¬Ëè½µ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß
¡¦Æþ¼Ò¿ôÇ¯ÌÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¥í¥°¤äÀ®²ÌÊª¤òAI¤¬À°Íý¡¦Í×Ìó
¡¦¥¹¥¥ë¤ÎÃßÀÑ¤ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜ¿ÍÌÜÀþ¤Ç¸À¸ì²½¤¹¤ë
¡¦ÅØÎÏ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤ò¸º¤é¤·¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê´ØÍ¿¤ò°ú¤½Ð¤¹ÁÀ¤¤
¥Ñ¥¿¡¼¥ó£¡§ÁÈ¿¥¤Ø¤Î¡Ö»²²Ã´¶¡¦Åö»ö¼Ô°Õ¼±¡×¤ò¹â¤á¤ëÊý¸þ
¼ã¼ê¤Î°Õ¸«¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤Î°Õ»×·èÄê¡×¤Ëº®¤¶¤ëAI¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¡¦¼ã¼ê¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î°ãÏÂ´¶¤ä²þÁ±°Æ¤òAI¤¬¼ý½¸¡¦À°Íý¡¦Ãê¾Ý²½
¡¦·Ð±ÄÁØ¤ä´ÉÍý¿¦¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤·Á¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎºàÎÁ¤Ë¤¹¤ë
¡¦¡Ö¤É¤¦¤»Ê¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Ø¤Î»²²Ã´¶¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÖÀ¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÉÔËþ¤òËÝÌõ¤¹¤ë¡×È¯ÁÛ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤Î°Æ¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼¤¬¡È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡É¤Ë²ðÆþ¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î»Üºö¤Ï¡¢Âà¿¦°Õ¸þ¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤ÆÆ°¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï¥Ç¡¼¥¿¤òºàÎÁ¤Ë¤Æ¡ÖÃû¤·¡×¤ò½¦¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å»Ê¡¦¿Í»ö¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼ÂÁõÌÜÀþ¤ÇÈó¾ï¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®Ä¹¼Â´¶¤Î¸À¸ì²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ã¼ê¤¬Î¥¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖË»¤·¤¤¡×¤È¤«¡ÖµëÎÁ¤¬Äã¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î²ò·è¤ËAI¤òÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ðÌÌ¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¸ú¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ³Æþ¾ãÊÉ¤ÎÄã¤µ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ë¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¡ÖÁÈ¿¥¤Ø¤Î»²²Ã´¶¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¡¢¤À¤¤¤Ö¹¶¤á¤¿»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜÍè¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÈ¿¥±¿±Ä¤äÊý¿Ë¸¡Æ¤¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Êý¸þÀ¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¤Ç²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÄã²¼¤ÎÍ×°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë²óÅú¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ÝÂê¤¬¸À¸ì²½¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢»È¤¦²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¼¤Òµ»Ë¡¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¥¹¥±¥Ã¥Á¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë