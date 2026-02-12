移籍の背景を説明した新川。(C)STVV

　今冬にベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）に加入したFW新川志音が２月11日、オンラインでの入団会見に出席した。

　2007年８月生まれの新川は、2025年にサガン鳥栖の一員としてJ２で33試合に出場。途中出場が主ながら５ゴールを決めるなど、キャリア早々に確かなインパクトを放ち、18歳にして海外挑戦の扉を開いた。

　ベルギーリーグ２位につける新天地STVVは、自身を加えて日本人８選手が在籍する（GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、MF山本理仁、FW後藤啓介）。同胞の存在が加入の決め手の１つになったようだ。

「18歳で海外でプレーするのは非常に難しいことだと思っています。環境に慣れる面では日本人選手がいた方が良いのかなと。日本人選手がたくさんいるのも１つでしたし、ベルギーリーグで今２位で、非常に高いレベルでやれる環境を含めて決めました」
 
　現在20歳で年が最も近く、ポジションが同じ後藤と特に仲が良いという。

「サッカーの話もしますし、プライベートの話もします。非常に優しくて、良くしていただいているので、めちゃくちゃ助かってます」

　一緒に試合に出た際は、「後藤選手はアシストもできて非常に上手いので、自分にアシストしてくれればいいかな」と笑みを浮かべた新川は、キャプテンであり日本代表としても活躍している34歳の谷口に聞きたいこととしては、こう語った。

「世界で戦うための基準だったり、彰悟さんで言うと『どういうフォワードが嫌なのか』聞ければいいかなと思います」

　別世界とも言える異国に飛び込む上で、すぐそばに頼もしい日本人の先輩たちがいるのは非常に心強い。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

