「日本人選手がたくさんいるのも１つ」同胞７人がいる欧州クラブへ…18歳逸材が明かす加入の決め手。谷口彰悟に聞きたいことは？
今冬にベルギー１部のシント＝トロイデン（STVV）に加入したFW新川志音が２月11日、オンラインでの入団会見に出席した。
2007年８月生まれの新川は、2025年にサガン鳥栖の一員としてJ２で33試合に出場。途中出場が主ながら５ゴールを決めるなど、キャリア早々に確かなインパクトを放ち、18歳にして海外挑戦の扉を開いた。
ベルギーリーグ２位につける新天地STVVは、自身を加えて日本人８選手が在籍する（GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、MF山本理仁、FW後藤啓介）。同胞の存在が加入の決め手の１つになったようだ。
「18歳で海外でプレーするのは非常に難しいことだと思っています。環境に慣れる面では日本人選手がいた方が良いのかなと。日本人選手がたくさんいるのも１つでしたし、ベルギーリーグで今２位で、非常に高いレベルでやれる環境を含めて決めました」
現在20歳で年が最も近く、ポジションが同じ後藤と特に仲が良いという。
「サッカーの話もしますし、プライベートの話もします。非常に優しくて、良くしていただいているので、めちゃくちゃ助かってます」
一緒に試合に出た際は、「後藤選手はアシストもできて非常に上手いので、自分にアシストしてくれればいいかな」と笑みを浮かべた新川は、キャプテンであり日本代表としても活躍している34歳の谷口に聞きたいこととしては、こう語った。
「世界で戦うための基準だったり、彰悟さんで言うと『どういうフォワードが嫌なのか』聞ければいいかなと思います」
別世界とも言える異国に飛び込む上で、すぐそばに頼もしい日本人の先輩たちがいるのは非常に心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「２年前まで日本の２部でプレーしていた」なぜ安藤智哉はブンデスにすぐ適応できたのか。ザンクトパウリ指揮官や同僚が言及「彼は英語もドイツ語も話せないが…」
2007年８月生まれの新川は、2025年にサガン鳥栖の一員としてJ２で33試合に出場。途中出場が主ながら５ゴールを決めるなど、キャリア早々に確かなインパクトを放ち、18歳にして海外挑戦の扉を開いた。
ベルギーリーグ２位につける新天地STVVは、自身を加えて日本人８選手が在籍する（GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、MF山本理仁、FW後藤啓介）。同胞の存在が加入の決め手の１つになったようだ。
現在20歳で年が最も近く、ポジションが同じ後藤と特に仲が良いという。
「サッカーの話もしますし、プライベートの話もします。非常に優しくて、良くしていただいているので、めちゃくちゃ助かってます」
一緒に試合に出た際は、「後藤選手はアシストもできて非常に上手いので、自分にアシストしてくれればいいかな」と笑みを浮かべた新川は、キャプテンであり日本代表としても活躍している34歳の谷口に聞きたいこととしては、こう語った。
「世界で戦うための基準だったり、彰悟さんで言うと『どういうフォワードが嫌なのか』聞ければいいかなと思います」
別世界とも言える異国に飛び込む上で、すぐそばに頼もしい日本人の先輩たちがいるのは非常に心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「２年前まで日本の２部でプレーしていた」なぜ安藤智哉はブンデスにすぐ適応できたのか。ザンクトパウリ指揮官や同僚が言及「彼は英語もドイツ語も話せないが…」