“大村湾”を身近に感じ 海の環境を考えるきっかけに「大村湾にぎわいまつり」初開催《長崎》
次世代へ、豊かで美しい海を引き継ぐためのイベントです。
大村湾について学び考える「大村湾にぎわいまつり」が初めて開かれ、多くの来場者でにぎわいました。
大村市で初めて開かれた「大村湾にぎわいまつり」。
会場には、飲食店など10のブースが集まったほか、人気の水中系ユーチューバーらのトークショーも行われました。
（スイチャンネル 中村 拓朗さん(大村市出身)）
「大村湾のものは、食べてみるとおいしい。
環境と栄養と海の生き物の豊かさは、食べるものを美味しくしているというのは、魅力的な海」
また 会場では、マグロの解体ショーも行われました。
さばかれたのは、約70キロの県産マグロ。
それを刺身300食にして、訪れた人たちに無料でふるまわれました。
（来場者）
「めっちゃおいしい」
（来場者）
「すごく肉厚でおいしい」
（来場者）
「濃厚な味わいでおいしい」
イベントは、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で、大村湾ワンダーベイプロジェクトが初めて開催。
訪れた人は、地元の海について楽しみながら学びました。