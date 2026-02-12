次世代へ、豊かで美しい海を引き継ぐためのイベントです。

大村湾について学び考える「大村湾にぎわいまつり」が初めて開かれ、多くの来場者でにぎわいました。

大村市で初めて開かれた「大村湾にぎわいまつり」。

会場には、飲食店など10のブースが集まったほか、人気の水中系ユーチューバーらのトークショーも行われました。

（スイチャンネル 中村 拓朗さん(大村市出身)）

「大村湾のものは、食べてみるとおいしい。

環境と栄養と海の生き物の豊かさは、食べるものを美味しくしているというのは、魅力的な海」

また 会場では、マグロの解体ショーも行われました。

さばかれたのは、約70キロの県産マグロ。

それを刺身300食にして、訪れた人たちに無料でふるまわれました。

（来場者）

「めっちゃおいしい」

（来場者）

「すごく肉厚でおいしい」

（来場者）

「濃厚な味わいでおいしい」

イベントは、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で、大村湾ワンダーベイプロジェクトが初めて開催。

訪れた人は、地元の海について楽しみながら学びました。