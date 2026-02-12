【ねこ漫画】「余計なお世話？」こたつの中で寝る猫…のぼせてない？外の冷気を送り込んでみた【作者に聞く】
サウナが好きな人もいれば、もちろん苦手な人もいる。しかし不思議なことに冬の定番・こたつが苦手と言う日本人は少ないように思える。こたつもいわば“穏やかなサウナ”のようなもので、特に猫にとっては“サウナそのもの”なのではないだろうか。サウナが苦手な愚かな下僕は、ふとお猫様がサウナでのぼせてないか心配になった。
本作『こたつのふしぎ』を描いたのは、2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取ったmaxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)さんである。maxぽんぽん丸さんの実家で飼われている猫のM氏は、冬になるとこたつの中にもぐって過ごすことが多くなる。ふと心配になったmaxぽんぽん丸さんはあることをし始めるのだが、こたつの中にいるM氏は少し迷惑そうで…？maxぽんぽん丸さんに本作について話を聞いてみた。
――本作でも描かれていますが、maxぽんぽん丸さんがM氏のためを思ってしたことをここで改めて教えてください。
こたつの中のM氏に新鮮な空気を送りたくて、こたつ布団をバサバサしてしまいました…。
――そのときのM氏の様子はどうでしたか？
「やれやれ」という顔でこっちを見ていました。大体いつもそんな感じですが、それなりに受け入れてくれてる気がします。気がするだけかもしれません。
maxぽんぽん丸さんは自分の行動について「猫にとっては余計なお世話だよね…」と思うと同時に、小さな頃に母親が焼いてくれていた“余計なお世話”について思い出した。その“余計なお世話”は、大人になった今ならありがたく思う母の思いやりで「親の心、子知らず」だった。このエピソードもほっこり心が温まるのでぜひ本作を読んでみて。今回のM氏への“余計なお世話”も今は「人の心、猫知らず」なだけで、きっといつか猫もその愛情に気づいてくれるだろう。
maxぽんぽん丸さんはSNSにて素朴な日常漫画を投稿しているが、地味に笑いを誘う内容だったり、油断していると突如深い内容に刺されることもあったりと興味深い！2024年11月にpixiv月例賞優秀賞を取った作品『マグカップ』は読者の共感を誘い、「今、まさに同じことに気がついて距離を取っています」「わかる…刺さりました」「私は気がつくのに10年かかった」などの声が寄せられた、そのほかにも大きな共感を呼んだ作品もあるので、ぜひ読んでみて。
取材協力：maxぽんぽん丸(@o0TM8mta5D4jom)
