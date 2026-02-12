韓国人の6人に1人が「砂糖依存症」、子ども・若者は特に顕著＝「砂糖税」導入も

2026年2月9日、韓国・MBNニュースは「韓国人の6人に1人が砂糖依存症だという調査結果が出た」と伝えた。

疾病管理庁の調査によると、韓国人1人当たりの糖の摂取量は1日平均59．8グラム（23年基準）で、20年の58．7グラムを上回った。16年の67．9グラムに比べると少ないが、58グラム台をキープしていた20〜22年を上回った。

総エネルギー摂取量のうち糖による摂取量が20％を超える過剰摂取者の割合は16．9％（23年）だった。約6人に1人が糖の取り過ぎということになる。

糖の過剰摂取者の割合は20年が15．2％、21年が15．8％、22年が15．8％と緩やかな増加傾向にある。一方で、16年（19．2％）と比較すると減少している。年代別に見ると、過剰摂取者の割合が高いのは1〜9歳で、26．7％だった。次いで10〜18歳が17．4％、19〜29歳が17．0％となっている。摂取量が最も多い供給源は飲料・茶類で、果実類、乳製品・氷菓類、パン・菓子類と続いた。

李在明（イ・ジェミョン）大統領は先ごろ、糖類の過剰摂取を抑えるため、砂糖負担金（いわゆる砂糖税）の導入を提案した。このため韓国のネットユーザーからは「砂糖税を合理化するためにメディアを利用している」「砂糖税導入のために必死だな」「砂糖税に納得する国民なんていないだろ」「砂糖に対するネガティブキャンペーン（笑）」といったコメントが殺到した。（翻訳・編集/麻江）