プロ野球・巨人の新キャプテンに就任した岸田行倫選手が、力強く思いを語りました。

昨季は激戦となった正捕手争いの中でも、87試合に出場し、キャリアハイとなる8本塁打を放つなど猛アピール。スタメンマスクの数も、昨季のチーム最多となりました。さらに侍ジャパンのトップチーム入りも経験。飛躍のシーズンを送りました。9年目を迎える今季は、巨人の新キャプテンに就任。キャッチャーがキャプテンに就任するのは、阿部慎之助監督が現役時代につとめて以来となります。

キャプテンとしての思いについては「まずは自分のできることをしっかりやって、今まで以上に姿を見られていると思うので、より『コイツならついて行きたいな』と思わせる行動であったり言動をしっかりやっていきたい」と力強くコメント。「他のセ・リーグのチームも本当に力がありますし、本当に強いと思うので。まずはしっかり全員が同じ方向を向いて1つになって。その先にリーグ優勝、日本一を達成できるようにやっていきたい」と目指すチーム像についても語りました。

開幕カードで対するのは、昨季のセ・リーグ王者である阪神。昨季は8勝17敗と大きく負け越しましたが、「先は長いですけど、開幕3試合が本当に大事だと思っているので。しっかりと全力で準備してぶつかっていきたい」と闘志を燃やしました。

(2月9日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)