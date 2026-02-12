規格外の真珠を使ったキーホルダーを作る愛媛県立宇和島東高津島分校の山下ひかりさん（左）ら＝宇和島市

真珠の生産量が全国2位の愛媛県で、県立宇和島東高津島分校（宇和島市）の生徒が規格外の真珠をアクセサリーとして加工、販売している。授業の一環として、地域の活性化や資源活用が目的の取り組みだが、分校は来年3月での閉校が決定。「地域の役に立てたら」との思いで、残る期間の活動に打ち込む。

白い真珠をアコヤガイの貝片が囲む、花形のブローチやキーホルダー。光を照らすとつややかに輝く。

製作したのは分校の生徒によるグループ「アクセサリー工房 海花」。手作りの品々を地元で開かれる行事などで販売している。2年生の梶原陽菜さん（16）は「自分が作ったものがお客さんの手に渡った時が一番うれしい」と話す。

分校がある宇和島市はリアス海岸が続き、真珠の養殖が盛んな地域だ。品質を保つため、傷があったり形がいびつだったりすると商品にならず、廃棄されるものもある。

授業の中で現状を学んだ生徒が規格外の真珠を有効活用できないかと考え、2023年度からアクセサリー作りが始まった。地元の養殖業者から提供を受ける他、加工されたアコヤガイの貝殻を県外業者から取り寄せて製作。養殖現場の見学などを通じて専門知識も学び、活動に生かした。

生徒は自ら交渉して販路を開拓し、接客もこなす。売り上げは次の作品の材料費に還元する。そんな活動で一番の懸念は、分校の閉校だ。生徒数の減少で2026年度末の閉校が決まっている。

授業を担当する宮下勝也教諭（64）は「閉校は残念だが、1年かけて活動の引き継ぎ先を見つけたい」。生徒には「2026年度もお客さんが喜ぶものを作り続けて」とエールを送る。

地元の小学校でキーホルダー作りのワークショップを実施するなど、真珠の魅力を広く知ってもらう活動にも力を入れている。グループの代表を務める3年生の山下ひかりさん（18）は「取り組みを知ってもらい、若い世代が活動を受け継いでほしい」と期待を込めた。

規格外の真珠を使ったアクセサリーなどのパーツを作る愛媛県立宇和島東高津島分校の生徒＝宇和島市