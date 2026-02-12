“M-1王者”ノンスタ石田、愛車候補に“試乗”「46年生きてきて初めて…」「やばい」
『M-1グランプリ2008』王者のお笑いコンビ・NON STYLEの石田明が、12日までに自身のインスタグラムを更新し、“愛車候補”に“試乗”した。
【写真あり】似合いすぎる…愛車候補に“試乗”した“M-1王者”ノンスタ石田
石田は「46年生きてきて初めてバイクの魅力に魅せられたおじさん」というコメントとともに、販売店内でバイク（ヤマハ『SR』）にまたがり“試乗”する様子の写真を公開。翌日にも別のカラーのヤマハ『SR』にまたがる写真とともに「やばい。免許とりたくなってきた。助けて」と思いが募っている様子を明かした。
この投稿に「免許ないんかいっ」「是非免許取って下さいませ〜」「免許取ったら新しい世界がひらけますよ」「走り出したらもっと楽しいですよ」「SRは最高ですよ」「似合う！かっこいい！」「やばい似合いすぎている」などの声が上がっている。
