◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ（宮崎・都城市）

ロッテの1軍キャンプに参加している中村奨吾選手が、今季の意気込みについて明かしました。

18年から7年連続で100試合以上の1軍出場を重ねてきた中村選手。しかし昨季は20試合にとどまり、9月には「腰部鏡視下手術」を受けました。

リハビリを終え、再起をかけ挑む12年目の今季。ここまでのキャンプについては「また1からしっかりアピールしてレギュラーをつかみ取る気持ちで入ってきたので、若い選手が多いですけど、その中に一緒になって元気出してしっかり動いていきたいなと思っています」と語ります。大きな声を出し、ハツラツとしたプレーを見せる若手選手の中でも「まだまだ負けないぞという気持ちでしっかり動けているので、自分もしっかりアピールしていきたいなと思ってます」と思いを明かしました。

今季も「セカンド1本で勝負」と掲げる中村選手。「もちろん優勝を目指してやりますし、自分としても近年成績を出していないので。また全試合出られるように体力をつくってきましたし、体もしっかり動かせているので、全試合出る中でいい成績を残せるようにやっていきたい」と意気込みました。

昨季はなかなか1軍出場を得られなかった中でも、テレビ越しに自身の応援タオルを見つけるなど、その声援に力をもらってきたそう。「今シーズンそれを糧に活躍できるように頑張っていきたい」とファンに向け活躍を誓いました。