整形総額600万円「整形をやめるきっかけが欲しい」 24歳美女が涙ながらに苦悩を吐露
ABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナ』(毎週火曜 後11：00)の#6が10日に放送され、恋愛企画で整形総額600万円の参加者が涙ながらに苦悩を吐露した。
【写真】「整形やめたい」涙の吐露を神妙な顔で見るスタジオMC陣
#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい（24歳）が「（整形前の顔は）嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。
その後、商社マンのしゅんぺい（25歳）と2ショットになったまいは、整形総額600万円を費やした現在、「整形をやめたい」と打ち明けた。「素敵な人ができれば、幸せになって、やめられるんじゃないかと思う」「そういうきっかけが欲しい」と、涙ながらに期待と不安を吐露した。
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。
【写真】「整形やめたい」涙の吐露を神妙な顔で見るスタジオMC陣
#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送。メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい（24歳）が「（整形前の顔は）嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。
『愛のハイエナ』は、“愛に飢えたハイエナ”に扮するお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、人間の“愛”と“欲望”を暴いていく遠慮なしのドキュメントバラエティ。