¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¼ç±é±Ç²è¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï´äÀ¥ÍÎ»Ö
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤Ï¥ï¥ë¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê£¶·î£µÆü¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂè£²ÃÆ¤¬£±£²Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î»©Ìò¤ò½÷Í¥¤Î¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¦ÀÐºêÌò¤òÇÐÍ¥¤Î´äÀ¥ÍÎ»Ö¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÆÌÚÍ¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾¯½÷¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£Îø¤ËÌ´¸«¤ëÊ¿ËÞ¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡¦»©¤È¡¢¥³¥ï¥â¥Æ¡ß´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦»³¸ý¤¯¤ó¡Ê¹â¶¶¶³Ê¿¡Ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ò¤«¤ë¤Ï¡Ö»©¤Ï»ä¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤«¤ºÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤Ê¤ê¤Î»©¤¬·Áºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòºî¤ê¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ìÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»³¸ý¤¯¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤ì¤É¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÁÛ¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÎø°¦¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐºê·¯¤Ï¡¢¸¶ºî¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢´äÀ¥ÍÎ»Ö¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐºê¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤¬¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´äÀ¥¤Ï¡ÖÀÐºê¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¡¢Êª¸ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£º£²ó±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¶¦±é¤·¤¿£²¿Í¤È¤Î¼Çµï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¶³Ê¿¤µ¤ó¤ä¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤ÇºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª£²¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½ª»Ï³Ú¤·¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£