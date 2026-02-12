【イタリア・ミラノ１１日（日本時間１２日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子１０００メートル（ミラノ・スピードスケート競技場）が行われ、森重航（オカモトグループ）は１分９秒８５で２４位だった。

最初の２００メートルは「そこそこいいタイムで入れた」と１６秒２１で通過。上々の滑り出しを見せるも、中盤以降は失速した。開会式で日本選手団の旗手を務めたスケーターは「求めていた結果は得られなかった」と悔しさをにじませた。

先月にはＷ杯で左ヒザを痛めた。「痛みはないが、左右のバランスは日によって崩れることもある」と万全な状態ではない。それでも、本命の５００メートルを見据える上で「攻めきらないと勝てない。２００メートル通過後のカーブはいつもならスピードに乗ってくるので、乗らなかった理由を考えて修正したい」と前を向いた。

５００メートルは北京五輪で銅メダルを獲得した得意種目。かねて「自分は大舞台には強い方だと思っている。あれこれ考えずにいつも通りの滑りをすれば、タイムもついてくる」と語っていた日本のエースは、このレースを必ずメダルにつなげる。