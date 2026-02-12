『大きな玉ねぎの下で』に坊主頭…サンプラザ中野くんが明かす「名曲と個性的ビジュアル誕生の舞台裏」

「サングラスをかけたら？」

「目標は当然、満席ですよ！ 武道館は、僕たちにとって特別な場所ですから」

こう語るのは『爆風スランプ』のボーカル、サンプラザ中野くん（65）だ。

『爆風スランプ』は、今年８月に35年ぶりとなる東京の日本武道館（千代田区）でのコンサート開催が決定した。武道館は『爆風スランプ』やファンにとって″聖地″だ。大ヒット曲『大きな玉ねぎの下で』で、『玉ねぎ』に例えられているのは屋根の上にある擬宝珠（ぎぼし）。思い出の武道館を満席にしたいと気合が入るのは当然だろう。中野くんが、名曲誕生の舞台裏や個性的なビジュアルの由来を明かす--。

中野くんがギターのパッパラー河合がいた『スーパースランプ』というバンドにボーカルとして加わったのは、大学（早稲田大）に入学した直後の’80年５月だ。当時の中野くんは坊主頭ではなかったが、アマチュアロックバンドのコンテストに参加する前に転機が訪れる。

「僕らは音楽の実力には自信がありました。問題はビジュアルだと。メンバーで話し合うと『ボーカルが坊主頭になればいい』と、全員一致で決まったんです。みんなから一人１０００円ずつもらい、その足で床屋さんに行きました」

サングラスをかけ始めたのは、他のバンドの女性ボーカリストの一言がキッカケだ。

「あるライブでのこと。それまでは銀縁メガネをかけて歌っていましたが、その女性が『今日はサングラスをかけたら？』と言うんです。僕は拒否しましたが、周囲に『彼女があそこまで勧めるんだから』と説得され……。かけてみると、坊主頭にサングラスのインパクトが強く意外にも評判が良かったんですよ」

別のバンドのメンバーだったファンキー末吉らと出会い、’82年６月に『爆風スランプ』が結成される。各地の動員記録を塗り替えるなどライブハウスでの人気は高かったが、なかなかメジャーデビューに至らなかった。

「そりゃそうですよ。客席に向かって小麦粉をまくなど、過激なパフォーマンスがウリでしたからね。レコード会社としても扱いに困っていたのでしょう」

ようやくメジャーデビューしたのは’84年８月だ。放送禁止ギリギリの歌詞や、テレビの音楽番組でも火気を使うハチャメチャぶりがウケて人気急上昇。’85年12月には初の武道館公演が決まる。

「前年の12月に九段会館でのライブを終えた際、レコード会社のスタッフから『隣を押さえてあるから』と言われたんです。九段会館の『隣』は武道館のこと。嬉しい反面、強いプレッシャーも感じました。当時のロックバンドはお客さんが少なかった。満席にできるはずないと。

そこで言いわけのために作ったのが後に大ヒットする『大きな玉ねぎの下で』という曲です。一緒に武道館に行く約束をしたペンフレンドが、結局来なかったという内容……。空席が出ることの予防線だったんですよ」

不安は杞憂だった。武道館初ライブは満席の大盛況だったのだ。あれから35年--。『爆風スランプ』が再び武道館の舞台に立つことになった。大きな玉ねぎの下で……新たな伝説が生まれる。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より