「『ドバイでどう？』のオファーに喜んでＯＫ」…旅人野球人・川宗則 「副賞でラクダを貰えるかな」

海外から見る野球

「日本のプロ野球でやって、メジャーにも行って、台湾やメキシコでもプレーしましたが、今でも海外でやりたい気持ちは持ってる。だから、『中東のドバイでどう？』とオファーが来て喜んでＯＫしました。中東とかドバイって、すごく可能性にあふれている印象があるから。でも、よく考えたら『ドバイってどこ？』と。国名だと勘違いしてました（笑）」

現地で仲良くなった友人にプレゼントされたという民族衣装「カンドゥーラ」を身にまとった川粼宗則（44）は、はじける笑顔でトロフィーを２つ、誇らしげに突き出した（写真）。

「大きなほうがシリーズＭＶＰ。もう１つは『エルビス・アンドラス・クラブハウス・アワード』と言って、チームを盛り上げたのを認められたから貰えた賞みたい。僕らしいでしょ（笑）」

中東と南アジアを拠点にした４チームによるこの地域初の野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」が昨年末に本格始動した。11月からドバイで１ヵ月間にわたってリーグ戦が行われ、川粼は中島宏之（43・元中日など）や福田秀平（36・元ロッテなど）など往年の名プレーヤーたちと一緒に「ミッドイースト・ファルコンズ」でプレー。レギュラーシーズンで打率.367の好成績を残すと、上位２チームによるプレーオフでもチームを王者に導く活躍を見せて、見事に初代シリーズＭＶＰに輝いた。

「副賞でラクダを貰えるかなと思ったけどね、残念（笑）。でも、試合が始まるときは、先発ピッチャーがラクダに乗ってマウンドに向かうんです」

野球不毛の地・ドバイで人気を獲得するための演出のひとつだが、野球そのものも″型破り″で常識を覆す独自のルールが採用されていた。

2月6日発売の『FRIDAY 2月20日・27日号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、

ドバイでの川粼の活躍、今回の挑戦で得た気づき、44歳になってもプレーし続ける信念、引退についての考えなどを、現地で撮った写真を交えて詳報している。

`FRIDAY` 2026年2月20・27日合併号より

取材・文：田尻耕太郎