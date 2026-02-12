高橋ひかる“平凡な女子高生”役でなにわ男子・高橋恭平のヒロインに 岩瀬洋志がライバルで参戦【山口くんはワルくない
【モデルプレス＝2026/02/12】なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）より、第2弾キャストとして、女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）と俳優の岩瀬洋志の出演が解禁された。
【写真】なにわ男子メンバーがピアス姿に “金髪コワモテ”のギャップ役
本作は、斉木 優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ×関西弁男子】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋恭平が演じる。
この度、第2弾のキャストが発表。本作のヒロインで、恋に夢見る平凡な女子高生・皐を演じるのは高橋ひかる。山口くんが転校してくる学校に通う皐は、ある出来事をきっかけに、“コワモテ”でヤクザだと噂される山口くんの意外な素顔を知り、惹かれていくという役柄だ。
最近では、ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（テレビ朝日）で口は悪いが面倒見のいい看板娘・あおい役を、映画「ロマンティック・キラー」（25）では魔法使い・リリ役として、強烈なコメディエンヌっぷりを発揮。そんなユニークなキャラクターとは対照的に、今回演じる皐はピュアでまっすぐで、“平凡な”女子高校生。高橋ひかるは、「（原作の）真っ直ぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて。篠原皐を演じさせていただくと決まって緊張と楽しみな思いでいました」とコメント。「撮影が始まると、高橋恭平さんや岩瀬洋志さん、そして監督をはじめ現場の皆さんのおかげで、私なりの皐が形作られていきました」と語った。
さらに、恋の相手役としては初共演となる高橋恭平演じる山口くんについて、「山口くんの魅力は、不器用だけれどまっすぐで情熱的なところ。まっすぐに想いをぶつけて恋愛する姿を見て、『可愛い』と思ってもらえるんじゃないかと思います」と絶賛。さらに、「コワモテながら笑った時や優しさのギャップ」が魅力の山口くんだが、現場での高橋恭平について、「真剣な顔から一変。おちゃらけたり現場で一人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした」と振り返るほど、役のイメージにぴったりな印象を持ったという。高橋恭平演じる山口くんがどんなギャップで、どんなシチュエーションでときめきかせてくれるのか。
皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインの恋のライバル（？）となる石崎を演じるのは、2025年下半期「ViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門」1位に輝いた岩瀬。その圧倒的なルックスから「ビジュ、品格、スター性─イケメン神器を授けられたオトコ」と称されるの若手俳優だ。現在放送中の「DREAM STAGE」（TBS）では、主人公たちのライバルグループ「TORINNER（トリナー）」のセンター・リョウ役を演じ、その美しすぎる姿で視聴者を魅了している。
これまで“ビジュアルの強さ”が際立つ役が多かった彼が今回挑戦する石崎は、かなり異色なキャラクター。石崎は山口くんの悪い噂を流して目の敵にしていると思いきや、実は山口くんに対して特別な想いを抱いていて、皐と山口くんの関係に予想外の波紋を呼び起こす。石崎の不器用さゆえの突拍子もない行動により「笑い」と「緊張感」が生まれ、物語は思わぬ展開に転んでいくのだが、岩瀬自身も「今回演じさせていただいて、お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました」と語るほど、コミカルでクセのあるキャラクターに新境地として挑んだ意気込みを見せている。
また、共演した高橋恭平や高橋ひかるとは同じ関西出身で、「恭平さんやひかるさんは大先輩で最初は緊張もありましたが、同じ関西出身ということもあってとてもフレンドリーで親しみやすいお2人でした」と、楽しい雰囲気の撮影現場を振り返った。関西出身キャスト同士ならではの気さくなムードが、本作でさらなる化学反応を生み出す。
合わせて解禁されたのは、山口くん・皐・石崎3人のキャラクタービジュアル。鋭い目つきでこちらを睨む山口くんと、その山口くんに視線を寄せているような皐と石崎のそれぞれ1ショットが公開された。山口くんのピュアで照れ屋なギャップを知り、惹かれていく皐。そして山口くんのことを目の敵にしていると思いきや、実は特別な想いを抱いている石崎。それぞれがハートの中に入っていることから、山口くんとの恋路をはばかる、皐のライバルはまさかのイケメン男子・石崎？という予測不能な恋の三角関係を予感させる。個性豊かな3人のキャラクターと、それぞれの想いが絡み合う恋模様が見どころだ。（modelpress編集部）
原作を読ませていただいた時、ピュアな登場人物たちにキュンとしたりもどかしくなったり…。甘酸っぱい青春を浴びて、幼い頃に読んだ少女漫画などで感じたトキメキを思い出しました。真っ直ぐな登場人物たちが起こす化学反応がキュートだけど面白くて。そんな原作のコミカルなシーンが好きで、篠原皐を演じさせていただくと決まって緊張と楽しみな思いでいました。高橋恭平さん演じる山口くんの魅力の1つとして「コワモテながら笑った時や優しさのギャップ」があります。それが、高橋さんに持っていたイメージと実際お会いした後感じたギャップにとても近かったんです。真剣な顔から一変。おちゃらけたり現場で1人、果敢にボケをかましにいく姿。山口くんそのものでした。（？）ツッコみどころ満載の可愛らしいシーンがたくさんあるので、ぜひ映画館に来ていただき、皐と一緒に心の中でつっこんでほしいです。
石崎はコミカルな役どころで、物語に大きな影響を与えるキャラクターです。今回演じさせていただいて、お芝居の幅が広がり、とても楽しい挑戦になりました。高橋恭平さん演じる山口くんは、コワモテな見た目とは裏腹にピュアで優しいギャップ満載のキャラクターです。皐や石崎、周りとの関わりの中でその魅力が引き出されていきますが、特に後半に石崎と対峙する場面では、山口くんの“モテ”要素が最大級に表現されているので、ぜひ注目していただきたいです！また、恭平さんやひかるさんは大先輩で最初は緊張もありましたが、同じ関西出身ということもあってとてもフレンドリーで親しみやすいお2人でした。現場は終始楽しく、素晴らしい時間を過ごさせていただきました。登場人物同士の関係性や成長、キュンキュンやコミカルなシーン、いろんな魅力を楽しんでもらえると思うので、ぜひ楽しみにしていてください！
◆高橋ひかる“平凡な女子高生”役のヒロインに
◆岩瀬洋志、ヒロインのライバル（？）役として参戦
◆高橋恭平・高橋ひかる・岩瀬洋志のキャラクタービジュアル公開
◆高橋ひかるコメント
◆岩瀬洋志コメント
