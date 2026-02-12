【全文】新日本プロレス社長・棚橋弘至がプロレスの未来を語る｢100年に一人の社長になります！｣

新しい社長として

新年恒例の１月４日・東京ドーム大会で26年に及んだプロレスラー人生に終止符を打ち、新日本プロレス（以下、新日本）の社長業に専念する棚橋弘至（49）は、分厚い胸板を小さく丸めて名刺を差し出し、引退から２週間で体重が増えたと笑った。確かに、オーダーメイドの一張羅は、パツパツではち切れんばかりだ。

「体重計に乗るのが怖いので測っていないんですけど、５kgは太ったかな。現役時代は年に２回と決めていたラーメンも、今年だけでもう６回行きました。事務所近くのラーメン屋がウマいんですよ」

かつてはエクステを付けてリングに上がり、近年も長い髪をトレードマークにしてきた棚橋だが、引退後、わざわざ断髪式を実施して短くさっぱりした。

「プロレスラーは多くの人に応援され、大歓声を浴びるのが喜び。そういう生活に後ろ髪を引かれないために切りました。社長として、違う喜び、充実感を探して新たなモチベーションにしていきたい」

新日本の親会社である『ブシロード』の木谷高明社長兼ＣＥＯから社長就任を打診され、受諾したのは’23年12月だ。プロレスラーとして「100年に一人の逸材」を自称し、またプロレス界やファンからもそれを認められてきた棚橋にとって、引退までのカウントダウンの日々は経営者としての修業期間でもあった。

「会社勤めをしたことのない自分にとって、社会人１年目でいきなり社長というのはさすがに無理があるだろうと思っていました。木谷オーナーからは、『いわゆる″シンボル″としての社長ではなく、しっかり数字も見られて、会社の舵(かじ)をとれる社長になってくれ』と言われました。以来、決算書の読み方、書き方、会社の収益構造やマネジメントの方法など、経営のイロハをミッチリ学びました。100年に一人の経営者を目指そう、と」

新日本には所属する約50人のレスラーのほか、70人の社員がいる。外部スタッフも含めれば、150人の大所帯だ。

「若手からベテランまで、とにかくコミュニケーションをとって、彼らがどんな業務に携わっているのか把握し、まずは会社全体を理解することに努めました」

世情とプロレス

新社長の一日は長い。10時の始業には中野坂上にある会社に出社する。

「会議に参加したり、決裁書類にハンコを押したりするのも重要な業務ですが、僕が一番大事にしているのは朝礼です。新日本プロレスを今後、どう盛り上げていくのか。今、ファンが求めているものは何か。全社員のモチベーションが上がる朝礼を心がけています。もしこれまでの朝礼で語ったことを日めくりカレンダーにでもしたら--いま、新しいビジネスの扉が開きましたね（笑）」

夕方６時まで社長の椅子に座ったあと、スポーツジムや道場に足を運び、オカダ・カズチカとの引退試合に備えてきた。

「夜９時に帰宅してからも、Ｓｌａｃｋをチェックして、問題がなければ連載の原稿を書く毎日でした。現在は、トレーニングしていた時間に会食やメール返信をするなど、社業に重心を置いています」

棚橋の社長就任後も、新日本は業界最大手の看板を守り続けている。

「’19年に新日本プロレスは最高益を記録しましたが、その後、コロナ禍で厳しい時期を過ごしてきました。しかし、昨年の下期に、会社として’19年に次ぐ２番目の収益を記録した。今年は僕の引退興行が、’98年に東京ドームで開催された（アントニオ）猪木さんの引退興行以来となる『超満員札止め』となったので、さらなる収益が見込めるかと思います」

プロレスラー・棚橋が新日本に遺(のこ)した置き土産はチケットやグッズの収入ばかりではない。

「いまの新日本における20代から30代前半のトップ選手というのは、ちょうどキャリアを駆け上がろうかという時にコロナ禍とぶち当たった世代です。海外遠征に行ったはいいものの、なかなか凱旋ができなかったり、帰ってきても無観客や無歓声だったり。コロナで一度離れたファンに、僕の引退興行を介して今の新日本はこんなにカッコよくて、面白い選手がいるというのをアピールできました」

立命館大学のプロレス同好会に所属していた棚橋が、３度の入門テストを経て新日本の所属となったのは’99年、22歳の時だった。当時はＫ-１とＰＲＩＤＥという二大格闘技が最盛期を迎えており、一方のプロレスは人気が低迷していた時期。若手レスラーが、黒のショートパンツでいわゆるストロングスタイルを踏襲するなか、棚橋は明るく染めた長髪をなびかせ、四角いリングに爽やかな風を吹かせ、瞬(またた)く間に人気レスラーとなった。

「一度、離れてしまったファンは簡単には戻ってきてくれませんから、僕は非プロレスファンに向けて魅力を伝えたつもりです。猪木さんの時代というのは、男性ファンが圧倒的でした。そこに僕みたいなプロレスラーが登場した。出る杭(くい)は打たれますが、僕は鉄メンタルなんで凹(へこ)まなかった。少しずつ女性ファンが増えていって、最近はそういう″プ女子″が結婚して母になり、今度は旦那さんやお子さんと一緒に来てくれることが増えたんです。プロレスを家族で楽しめるジャンルにしたと、自画自賛しています（笑）」

ドジャースを参考に

プロレスを辞めたいと思ったことは一度もないという。

「プロレスの面白さは、見ている人の想像を超えてくる瞬間があることですね。相手の必殺技を受けて窮地に追い込まれたところから、３カウント手前で返したらゾワゾワってなるんですよ。高校生の時にプロレスのカタルシスにどハマりして、生きているのが１０００倍楽しくなった。実際に自分もプロレスラーになったら、もっと楽しい人生が待っていた。僕のような人間を生むべく、自分が有名になって、プロモーションして、プロレスをもっと広めるんだという使命感は昔から持っていましたね」

先日の東京ドーム大会では師匠の藤波辰爾や武藤敬司など、先輩レスラーもセレモニーでリングに上がっていたが、棚橋は「カムバックはありません」とはっきり口にした。

「若い時は暴飲暴食をしても、少しの節制で元の体型に戻れたんですけど、’20年代に入ってからは理想の体型をなかなか取り戻せなかった。この業界は、代謝が速いほうが良い。上が詰まると、下の世代が伸びませんから」

男性ファン偏重の新日本に女性を呼び込んだ張本人である棚橋だが、現在の新日本に「問題は何もない」と断言した。

「猪木さんが設立した新日本は、長州力さんと藤波さんの時代があり、闘魂三銃士（武藤、蝶野正洋、橋本真也）や僕と中邑真輔の時代など、常に一時代に２人から３人ぐらいで覇を競っていた。ところが現在は、辻陽太、海野翔太、成田蓮、上村優也、大岩陵平、ボルチン・オレッグにウルフアロンが加わった。

彼らは皆、肉体的な全盛期である20〜30代前半の選手です。これほど同じ世代が充実したことは新日本の歴史上なかった。日本の歴史を振り返っても、面白いのは群雄割拠の戦国時代ですよね。誰が天下を獲るのかわからない。だから面白い」

しかし、時代に適したビジネスモデルの拡大は必要だろう。

「デビュー当時からしたら、娯楽の選択肢がむちゃくちゃ増えていて、地上波のテレビだけでなく、サブスクでたくさんの映像作品が観られるし、時間の奪い合いになっていますよね。新日本の収益の４割はゲート（チケット）収入で、グッズ収入、放映権料と続いていく。一方、海外最大手のＷＷＥは、ゲート収入の割合が少なく、映像配信などの収入のほうが上回る。収益の構造を変えていくことが、会社としての課題だと思っています」

社長就任後、棚橋は米国・ロサンゼルスのドジャースタジアムを視察したこともある。すると、マーチャンダイジングにおいてヒントが転がっていた。

「グッズ売り場を見ると、特定のブランドが独占しているわけではなく、あらゆるスポーツブランドの商品が置いてあったんです。うちもニューエラさんやアンダーアーマーさんとのコラボ商品を展開していますが、さらに重視するようになった。誰もが知るブランドとタッグを組むことは社会的信用につながり、メジャー感が増すんです」

新日本をよりメジャーなエンタメに昇華し、プロレスラーの年俸もメジャースポーツのプロと並ぶぐらいにしたい。

「新日本で年俸１億円を超えたのは、過去に猪木さんぐらいだと思います。プロレスには下部組織がなく、小さい子供たちに『プロレスラーになりたい』と思ってもらうためには、テレビに出て有名になって、たくさんギャラを稼いで、そしてモテることが大事になる（笑）」

インタビューを終え、撮影も済ませた棚橋は、取材陣に向かって「一緒に写真を撮りませんか」と提案し、「タナハシと会ったと拡散してください」と続けた。

なるほど、棚橋が人に愛され、プロレスファンの裾野(すその)を少しずつ広げてきた理由の一端を見た気がした。

『FRIDAY』2026年2月13日号より

取材・文：柳川悠二（ノンフィクションライター）