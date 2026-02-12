飼い主さんに何かを訴えるちょっと不機嫌な猫ちゃん。その理由がとてもかわいいと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は108万回を超え「声がいつもより甘えてる感じなの可愛い」「わかりやすくて可愛い…尊いねぇ…」「甘えた声、たまらなく可愛い」といったコメントが集まっています。

【動画：不満そうに鳴いていた猫→抱っこして『膝の上』に乗せると…まさかの展開】

ご機嫌ななめな猫ちゃん

YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」に投稿されたのは、ある理由でご機嫌ななめな猫ちゃん。飼い主さんの足元にいるのは猫の「デュフィ」ちゃんです。少し不満そうな鳴き声を出しながら、おでこをスリスリ。どうやら何かを訴えているようです。

抱っこされると…

デュフィちゃんの様子に気づいた飼い主さんが「どうしたの？」と声をかけると、デュフィちゃんは振り向いて切ない声をあげました。「わかるでしょ？」と言いたげに飼い主さんを見つめますが、思うような反応が得られなかったのか、飼い主さんの前から逃げようとしていたといいます。

そんなデュフィちゃんを抱っこしてひざの上に乗せた飼い主さん。すると、先程までは機嫌が悪そうに鳴いていたデュフィちゃんが静かになったそうです。飼い主さんの顔を見上げ「うん…」と鳴くデュフィちゃん。構って欲しくて怒っていたようです。

手がかかる分可愛い！

飼い主さんを見つめるその表情は、まだ少し怒っているようでもあり、やっと甘えられてホッとしているようにも見えます。甘えん坊でちょっぴり手がかかるけれど、そんな姿がたまらなく愛おしいデュフィちゃんでした。

動画には「抱っこしてもらったとたんピタッと鳴き止んで甘えた声で鳴くの可愛過ぎる」「‘’うわ～ん‘’と甘えたくて鳴いて拗ねてるの可愛い」「きれいなお色の目だね！足のしましまもかわいい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」では、デュフィちゃんとルノちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「猫のデュフィとルノ Fauvism Cat Dufy and Renoir」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。